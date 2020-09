Chovatelé nosnic nevylučují protesty proti zákazu klecí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Aumsama / Shutterstock Komoru podle Dlouhé mrzí to, že nejde o evropský zákaz, čeští chovatelé tak budou v konkurenční nevýhodě.

Chovatelé nosnic nevylučují protestní akce před jednáním o zákazu chovu v klecích v Senátu. Dnes to ČTK v reakci na sněmovní souhlas zákazu klecových chovů slepic od roku 2027 sdělila tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá. Agrofert podle svého mluvčího Karla Hanzelky zvažuje konec chovu nosnic a jejich prodej. Aktivisté z Obrany zvířat jsou rozhodnutím Sněmovny nadšeni.

Komoru podle Dlouhé mrzí to, že nejde o evropský zákaz, čeští chovatelé tak budou v konkurenční nevýhodě. Poukazuje mimo jiné na to, že do voliér se na stejnou plochu vejde o třetinu méně slepic než do klecového chovu, což se promítne na provozních nákladech. Chovatelé jenom na přestavbu podle ní budou potřebovat zhruba čtyři miliardy korun. Ty by v budoucnu mohl nabídnout evropský rozvojový program. Část chovatelů podle ní s chovem skončí, podle předchozích odhadů by mohlo jít až o třetinu. Tím se zhorší soběstačnost ČR v této komoditě, upozornila Dlouhá.

Jednou ze společností, která zvažuje ukončení chovu, je koncern Agrofert, který do únoru 2017 vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), následně jej vložil do svěřenských fondů. "Agrofert bude respektovat platnou legislativu, nicméně stále zvažujeme, že podnikání v této oblasti ukončíme a své chovy nosnic prodáme," sdělil dnes ČTK Hanzelka. Pokud nepřijme Evropská unie plošný zákaz, budou se do ČR vozit levná vejce z jiných evropských států, uvedl. Firma podle něj ročně vyprodukuje 195 milionů vajec z klecových chovů, což je zhruba desetina spotřeby. "Vajec z podestýlkových chovů dodáme na trh 35 milionů. V součtu tedy 230 milionů a stále méně než desetina celkové spotřeby. Z hlediska objemu produkce všech vajec jsme mezi českými výrobci na čtvrtém místě," dodal.

Naopak aktivisté jsou ze zákazu nadšení. "Je to fantastický úspěch nejen pro čtyři miliony českých slepic, ale i pro ochranu zvířat celkově. Děkujeme všem poslancům, kteří zákaz klecí podpořili," uvedl předseda spolku Obraz - Obránci zvířat Marek Voršilka. Teď už podle něj zbývá přesvědčit Senát.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) ochráncům ve Sněmovně doporučil, aby se snažili přemluvit evropské orgány a pomohli mu za zákaz lobbovat v Bruselu. Sněmovna dnes v doprovodném usnesení s Tomanovým souhlasem podpořila celoevropský zákaz chovů nosnic v klecích do roku 2030.

Komora uvádí, že ve státech mimo EU se v tzv. neobohacených klecích, tedy v horší kvalitě než v EU, chová 90 procent nosnic. V EU to je 47 procent, v ČR 69 procent nosnic. Soběstačnost ČR je kolem 82 procent. Komora se také obává zdražení vajec pro spotřebitele ze strany obchodních řetězců.

Komora nevylučuje protesty, které plánovala již před dnešním jednáním. Bude ale záležet na nákazové situaci ohledně koronaviru.

