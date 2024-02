Chrudimský včelař: Včelaři mají přebytky medu, po pandemii jim ubyla klientela

Foto | estelheitz / estelheitz / Pixabay

Včelařům po covidové pandemii ubyla pravidelná klientela. Lidé k nim přestali jezdit. Včelaři, kteří mají včelaření jako koníček, tak mívají přebytky, řekl předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Chrudim Marcel Gregor.

"Máme problémy med prodat. Ta covidová doba to celé nějak zanonymizovala, lidé se asi stydí přijít za včelařem. Mladší lidé možná nejsou zvyklí komunikovat osobně," řekl Gregor.

Někteří včelaři mívají stálé zákazníky, kteří si berou větší množství sklenic medu, aby měli zásoby na celý rok. Ne všem se ale daří si vybudovat takovou síť kupujících a mají ještě k prodeji loňský med.

"Tak jsou nuceni dávat si na dům cedulku, že prodávají med. V tom nám stát pomáhá, že nám umožňuje prodávat přebytky takzvaně ze dvora. Spoustu včelařů na tom svoji produkci staví," řekl Gregor.

Loni byl po dlouhé době medu dostatek. Med včelaři prodávají za 180 až 220 korun za kilogram. V letošním roce Gregor neočekává, že by cena medu měla růst. Letošní podmínky pro výrobu medu zatím vypadají dobře, je dostatek vláhy, a tak by mohlo být i dost nektaru, řekl.

Medu sice byl loni dostatek, ale zima byla špatná, nejhorší za poslední desítky let. Na přelomu let 2022 a 2023 podle Gregora uhynulo v České republice 38 procent včelstev, nejvíce v okrese Ústí nad Labem, kde to bylo přes 78 procent. V Karlovarském kraji přišli včelaři o polovinu včelstev.

"V působnosti naší organizace padlo každé čtvrté včelstvo, někteří včelaři měli úbytek i 50 procent. Hodně záleželo na nadmořské výšce a klimatických podmínkách na stanovištích a na tom, jak včelař důsledně se o včely staral, jak je léčil," řekl Gregor.

Příčin je více a opakují se pravidelně. Na vině jsou teplé podzimy s kvetoucími poli, mírné zimy a ataky dlouhodobých i nových nemocí včel, které včelstva napadají často současně. "Včelaři monitorují velký nárůst varoázy a virových nemocí, které ještě nejsou dostatečně prozkoumané," řekl Gregor.

Včelaři se pak potýkají se zdražováním pomůcek, zařízení a spotřebního materiálu. V posledních letech včelaři jezdí ke včelám dvakrát častěji, dělají víc prohlídek, musí jim dávat léčivo. Je to intenzivnější včelaření a také nákladnější. "Obecně náklady na léčivo vzrostly za posledních pět let až čtyřikrát. Dřív ho dotoval stát a také bylo levnější," uvedl Gregor.

