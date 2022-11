Čína vyjádřila ochotu přispívat do klimatického fondu na pomoc chudým zemím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čína by byla ochotna přispívat do mechanismu, který by měl pomáhat rozvojovým zemím vyrovnat se se ztrátami a škodami způsobenými změnami klimatu. Podle agentury Reuters to uvedl čínský vyjednávač Sie Čen-chua na klimatické konferenci OSN, která se v současné době koná v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Sie uvedl, že Čína nemá povinnost účastnit se tohoto mechanismu, je ale připravena vyslyšet výzvy k razantnějším akcím ze strany rozvinutých států. Čínu Světová obchodní organizace (WTO) stále označuje za rozvíjející se zemi, navzdory tomu, že je druhou největší ekonomikou světa, poznamenala agentura Reuters.

Delegáti 27. klimatické konference OSN se shodli, že projednají, zda by měly bohaté státy vyplácet kompenzace chudším zemím s méně rozvinutým průmyslem, které nesou za současné oteplení klimatu menší odpovědnost. Čínský vyjednávač Sie dnes prohlásil, že by Peking byl rád, kdyby na nynější konferenci vznikl fond pro podporu chudších zemí.

Klimatická konference OSN se koná každý rok s cílem posoudit plnění závazků o snižování emisí, které mají zabránit katastrofálním následkům oteplování. Už na pařížské konferenci v roce 2015 se političtí lídři zavázali, že se pokusí omezit růst globálních teplot na 1,5 stupně proti předprůmyslové éře. Dosavadní opatření však nestačí a zdá se, že udržet růst teplot pod stanoveným limitem se nepodaří. Čína přitom patří k zemím, které jsou kritizovány, že jejich snahy o boj s klimatickými změnami nejsou dostatečné.

Čínský vyslanec Sie Čen-chua dnes prohlásil, že Čína musí v současné době ponechat v provozu některé uhelné elektrárny, aby zajistila stabilitu elektrické sítě. "Než se vzdáme starších energetických zdrojů, musíme mít dostatečnou kapacitu obnovitelných zdrojů," řekl Sie. Plány Pekingu na postupné omezování spotřeby uhlí jsou podle něj "realistické".

Podle čínského vyjednávače Siea by se závazky jednotlivých zemí ke zpomalení klimatických změn letos neměly měnit. Měly by být ale podniknuty konkrétní kroky k naplnění těchto závazků, prohlásil Sie.

Čínský představitel také uvedl, že Čína zahájila na okraj klimatické konference COP27 neformální rozhovory se Spojenými státy. "Společně se zvláštním zmocněncem amerického prezidenta pro klima Johnem Kerrym jsme se zde dohodli, že budeme v komunikaci pokračovat," sdělil Sie.

Vinu za přerušení oficiálních jednání mezi USA a Čínou, tedy dvěma největšími světovými znečišťovateli ovzduší, připsal čínský vyjednávač Washingtonu. Srpnová návštěva předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu "narušila čínskou suverenitu a zranila city čínského lidu". "Proto jsme se (tehdy) rozhodli pozastavit klimatické rozhovory s USA," řekl Sie Čen-chua.

Čína považuje Tchaj-wan za svou součást a ostře nesouhlasí s cestami představitelů zahraničních vlád na ostrov, protože je považuje za vyjádření podpory snaze Tchaj-wanu o uznání nezávislosti.

Sie dnes vyzval Spojené státy, aby "odstranily překážky" bránící obnově oficiálních klimatických jednání. "Dveře zavřeli oni a jsme to my, Čína, kdo se je pokouší otevřít," dodal Sie.

Na dotaz novinářů, proč se čínský prezident Si Ťin-pching neplánuje 27. světové klimatické konference zúčastnit, odpověděl, že prezident "má velmi náročný program ve své vlasti" a očekává také na návštěvě v Číně řadu zahraničních představitelů.

V pátek je na konferenci, která potrvá do 18. listopadu, očekáván americký prezident Joe Biden, připomíná agentura AP.

reklama