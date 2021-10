Čínský prezident podle The Times nepřijede na klimatický summit do Glasgow

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Si Ťin-pching na pařížské konferenci v roce 2015

Čínský prezident Si Ťin-pching nepřijede na klimatickou konferenci do skotského Glasgow, napsal britský list The Times. O věci už byl informován britský premiér Boris Johnson, jehož země summit od 31. října do 12. listopadu pořádá. Británie chce na vrcholné schůzce získat podporu pro radikálnější plány boje proti změnám klimatu.

"Je docela jasné, že Si nedorazí a premiér byl o tom informován," citoval list The Times nejmenovaný britský zdroj. Pořadatelé summitu podle něj mají obavy z toho, že Siova absence může být signál, že Čína si vzhledem k současné energetické krizi odmítne stanovit nové klimatické cíle.

Po dlouhém váhání naopak účast na konferenci COP26 v Glasgow potvrdil australský premiér Scott Morrison, i když je jeho vláda rozdělená ohledně návrhu plánu, jak Austrálii do roku 2050 zbavit emisí. Agentura AP k tomu napsala, že omezování emisí je v Austrálii citlivým tématem, protože země patří k největším světovým vývozcům uhlí a zkapalněného zemního plynu. V přepočtu na obyvatele je kvůli své závislosti na energii vyráběné z uhlí také jedním z nejhorších znečišťovatelů ovzduší na světě.

