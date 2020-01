ČIŽP: Firma Forestman dostala další pokutu kvůli obnově lesa

Lukáš Kašpárek 6.1.2020 11:42

Co je na tomto špatného??? Bříza, osika z přirozeného náletu. Prostě stabilní a vitální porost, u kterého nehrozí kalamitní stavy. To snad není pravda... jó takhle kdyby tam byly smrky v řádku a holá půda pod tím, tak by to bylo podle zákona v pořádku co??? To je země naruby toto....

