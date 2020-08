ČIŽP uložila firmě pokutu 300 tisíc za nepovolené převzetí odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila pokutu 300 000 korun společnosti META Servis. Firma mezi lety 2016 až 2018 neoprávněně převzala více než 3500 tun různých odpadů. Porušila tím zákon o odpadech. ČTK o tom informovala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Společnost META Servis původně v pískovně v Kosoři u Prahy provozovala stacionární zařízení k využití odpadů na povrchu terénu na základě souhlasu od Krajského úřadu Středočeského kraje vydaného v roce 2011.

"Po čtyřech letech provozování byl ale souhlas s účinností k 19. únoru 2016 zrušen. Od tohoto data tak měla firma veškerou činnost související s provozem zařízení přerušit. To se ale nestalo, a proto jsme jí za to v lednu 2017 uložili pravomocnou pokutu 150 tisíc korun," uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Firma však v protiprávní činnosti pokračovala. Navíc pro převzetí odpadů využívala mobilní zařízení, do kterého je přijímat nemohla. Inspekce tak zahájila přestupkové řízení, které skončilo další pokutou.

"Firma v období od prosince 2016 do září 2018 převzala odpady vždy nejprve do svého mobilního zařízení a teprve následně vykazovala jejich využití jako odpady využité na povrchu terénu. Pro tuto činnost oficiálně a neoprávněně využívala pouze mobilní zařízení a odpady vykazovala a ohlašovala do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)," uvedl Beroušek.

ČIŽP uvedla, že společnost proti příkazu inspekce nepodala odpor. Pokuta 300 000 korun tak nabyla letos 21. března právní moci.

reklama