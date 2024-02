Členské státy EU schválily zpřísnění emisních předpisů pro nákladní vozy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Členské státy Evropské unie schválily plánované zpřísnění předpisů pro emise oxidu uhličitého u nákladních automobilů a autobusů. Oznámilo to dnes belgické předsednictví EU. Opatření ještě musí odsouhlasit plénum Evropského parlamentu.

Emise by se podle nových předpisů měly do roku 2040 snížit o 90 procent ve srovnání s rokem 2019. Schválení nových předpisů členskými státy EU ohrožovaly neshody v německé vládní koalici, situaci se však na poslední chvíli podařilo vyřešit, napsaly agentury DPA a Reuters.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA schválení nových pravidel přivítalo. "Stanovuje to jasný časový harmonogram pro rychlejší realizaci bezemisních řešení na evropském trhu," uvedlo.

Nové předpisy předpokládají, že do roku 2030 se emise u nákladních automobilů a autobusů oproti roku 2019 sníží o 45 procent. Do roku 2035 by měl pokles emisí dosáhnout 65 procent. Výjimku ze stanovených cílů budou mít například zemědělská, vojenská, hasičská či záchranářská vozidla, napsala agentura APA.

reklama