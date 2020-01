Climate Challenge: diváci v únoru vyberou vítěze. Kdo se dostal do finále?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Vagner / Impact Hub Na to, aby vás zaujali, dostanou jen necelé 3 minuty.

Na to, aby vás zaujali, dostanou jen necelé 3 minuty. Ve své prezentaci musí být rychlí, struční a zábavní. Přesně takhle to na akci Impact Hub MashUp chodí. V únoru se akce dočká speciální edice - představí ty, kteří mají potenciál řešit nebo už řeší klimatickou krizi. A vy můžete zasednout v divácké porotě , ceny pro vítěze nejsou malé. Informuje o tom Impact Hub.

“Formát prezentací je neúprosný, ale ze zkušenosti víme, že má u publika úspěch. Proto je také Impact Hub MashUp naší nejnavštěvovanější akcí. A když můžeme tentokrát dát prostor projektům s tak zásadními tématy, jakými je udržitelnost, upcyklace, cirkulace či zero waste, těší nás to dvojnásob,” dodává programová manažerka programu Impact Hub Climate Challenge Lenka Krákorová.

Akce je vyvrcholením prvního ročníku akceleračního programu Impact Hub Climate Challenge, který je zaměřený na podporu ekologických projektů. Jedna věc je vymyslet skvělý zlepšovák, druhá věc je dobře jej uvést na trh, finančně udržet, administrativně zorganizovat a legislativně zarámovat. Proto vybrané projekty získaly podporu v hodnotě 250 000 Kč, aby se s podobnými úkoly dokázaly srovnat a svůj pozitivní enviromentální přínos mohli co nejrychleji rozvíjet. Na únorové akci se dozvíte, jak s podporou naložili a co plánují.

Projekt Climate Chalenge vzbudil zájem nejen aktivistů, ale i odborných institucí a velkých firem. Chystá se proto druhý ročník, který bude otevřený i pro slovenské projekty. Environmentálně prospěšné aktivity, iniciativy nebo organizace lze nominovat či přihlásit do 6. března.

Program spojuje partnery, kteří se obvykle nepotkají. Mezi partnery Impact Hub Climate Challenge patří Veolia, Coca-Cola, Institut cirkulární ekonomiky, Hnutí Duha, Ekolist.cz nebo Deník N. Celý program pak zaštiťuje Hlavní město Praha. “Ti všichni se spojili, protože chtějí v ochraně životního prostředí dělat mnohem víc. A to nejen samostatně, ale také ve spolupráci s ostatními - uvědomují si jak závažnost klimatické krize, tak nutnost přijmout zodpovědnost,” dodává Petr Vítek, spoluzakladatel sítě Impact Hub a fondu Tilia Impact Ventures.

Více informací o programu na webu nebo v rozhovoru se zakladatelem Impact Hubu Petrem Vítkem.

Kdo jde do finále?

Cyrkl je digitální tržiště na obchodování s druhotnými surovinami, odpady a přebytečnými materiály. Pomocí strojového učení vyhodnocují nejlepší možné užití materiálu a posílají nabídku registrované firmě, u které je největší potenciál využití této suroviny.

Kokoza učí lidi a firmy kompostovat a pěstovat ve městě, a to jak pro vlastní potřebu, tak pro radost. Zviditelňují téma biodpadu, komunitních zahrad a udržitelnosti, a vytváří prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami i veřejnou správou. V neposlední řadě také zaměstnávají lidi s duševním onemocněním.

Forsage usnadňuje práci včelařům. Vyvinuli zařízení, které po umístění do úlu zaznamenává vše, co v něm děje. Získané informace odesílá do webové aplikace, skrze níž včelař vidí, co přesně jeho včelstvo potřebuje.

Swap Prague pořádají výměny přebytků. Na jejich akcích a Facebookové skupině můžete „swapnout” doslova cokoliv. Za 4 roky zorganizovali přes 50 setkání a podařilo se jim ze swapování vytvořit životní styl. Jejich ambice míří daleko za hranice Prahy, proto mentorují vznik podobných akcí i v dalších městech v ČR a zahraničí.

EBUU je online půjčovna dětského oblečení fungující na modelu sdílené ekonomiky. A v čem je to super? Šetří to zdroje i peníze! A oblečení, které je na konci estetického života, se daruje potřebným maminkám, které si ho nemohou dovolit.

Agentura Green Cat dělá ekologickou reklamu. Jejich reklama má co největší efekt a co nejmenší dopad na životní prostředí. Představují nové trendy v marketingu. A to vše šetrně, s ohledem na planetu i rozpočty.

