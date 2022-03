Co mladí očekávají od vzdělávání v době klimatické změny? Odpovědi nabídne Světový kongres mladých o environmentální výchově

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photodiem / Shutterstock.com Studenti v přírodě

V Praze se uskuteční historicky první mezinárodní kongres mladých lidí, kteří aktivně řeší občanské a environmentální výzvy a propojují je se svým vzděláváním a kroky pro udržitelný život. Zúčastní se ho na 120 mladých účastníků ve věku 14 – 26 let z více než 22 zemí světa. A navrhnou expertům a politikům, jak by mělo environmentální vzdělávání připravovat na klimatickou krizi. Kongres mladých je součástí World Environmental Education Congress , experti environmentální výchovy a mladí lidé tak budou společně řešit, jak má vypadat vzdělávání o životním prostředí a udržitelnosti v 21. století.

Kongres mladých je důležitou doprovodnou akcí významného 11. Světového kongresu environmentální výchovy. Je zaměřen na podporu mladých lidí, aktivních v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, udržitelnosti či veřejného dění. Pětidenní akční program propojí aktivní mladé lidi z 22 zemí světa a umožní, aby se navzájem inspirovali a podporovali.

Mladí lidé ve věku 14 – 26 let reprezentují nejrůznější programy a iniciativy – účastní se zástupci programu Roots and Shoots (Jane Goodall Institute), Mladých reportérů a Ekoškol (Foundation for Environmental Education), vzdělávacích aktivit Světového fondu na ochranu přírody, Climate Heroes, Fridays for Future, ale také začínající učitelé a lektoři, influenceři, umělci, podnikatelé a různí aktivisté, kteří vnímají důležitost a potřebu vzdělávání transformovat. Nebudou chybět ani nejznámější české programy, inciativy a tváře mladých environmentalistů, např. účastníci Hnutí Brontosaurus, Skauta, programu Škola pro udržitelný život, mladí klimatičtí ambasadoři z programu Na mysli, klimatičtí ambasadoři nebo Sestry v akci za záchranu života.

Společně vytvoří poselství o tom, jaké jsou potřeby mládeže v environmentální výchově a jak k tomu mohou sami přispět. Ta představí na Světovém kongresu environmentální výchovy (WEEC) a budou o nich diskutovat s předními světovými aktéry z oblasti životního prostředí a vzdělávání. Poselství však nepředstaví pouze prostřednictvím tradičních proslovů, ale využijí také tvořivé a atraktivní formy komunikace – ztvární je do komiksů, divadelních scén, obrazů, reportáží, fotopříběhů, videí apod.

Že se v Praze sejde patnáctiletý Brit, Portugalec, Maročanka a Moldavanka, aby vytvořili komiks o budoucnosti vzdělávání, není začátek klasického vtipu, ale vážně míněné snahy mladých lidí navrhnout změny, kterými se budou zabývat nejen experti, ale které se např. s pomocí předsednictví ČR v EU mohou promítnout do vzdělávacích systémů či Evropského roku mládeže 2022 a ovlivnit tak dění ve školách a v práci s mládeží.

„V rámci doprovodného programu chystáme pro účastníky kongresu herní workshop se strategickou stolní hrou Terra Futura, která vznikla v rámci spolupráce projektu Hra o klima s vydavatelstvím Albi, a workshop udržitelného chování, kde se zaměříme na výrobu domácí kosmetiky a upcycling textilu,“ říká Viktorie Tenzerová z organizace Na mysli, která stojí za mezinárodním projektem Hra o klima i festivalem Země na talíři.

