Ministerstvo životního prostředí podpoří ekocentra, chystá dotace 220 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí se chystá letos na podzim finančně podpořit v dotačním programu environmentální vzdělávání dětí, pedagogů a veřejnosti a také provoz certifikovaných středisek ekologické výchovy. Půjde o tříletý cyklus, na který bude 220 milionů korun, řekl ČTK a Českému rozhlasu při návštěvě Olomouce ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-CSL)."Jedna z věcí, které mě trápí, je právě financování environmentálních center a jejich dlouhodobá podpora. V Česku máme asi 180 až 200 ekocenter, jsou různě velká, zhruba čtyři desítky z nich jsou na profesionální úrovni a certifikovaná v síti Pavučiny. Těm chceme nabídnout financování tříletých schémat," uvedl ministr. Podpora ve výši 220 milionů korun půjde podle něj do pěti oblastí. První z nich je zaměřena na osvětu veřejnosti a zahrnuje workshopy, semináře či vycházky, další podpora bude určena na environmentální vzdělávání žáků, učitelů na základních školách a vzdělávání pracovníků v ekocentrech.

Podporu získají také špičková střediska ekologické výchovy, která se profesně zabývají vzděláváním dětí, pedagogů a veřejnosti. Ekocentra budou moci získat až tři miliony korun ročně, a to podle velikosti a počtu zaměstnanců. "Byl bych rád, abychom zastabilizovali oblast ekologického vzdělávání, protože zatím nebyla systémově a systematicky uchopena. I když jsme v době, kdy je potřeba šetřit, tak přesto ministerstvo životního prostředí zdvojnásobí finanční prostředky do ekologického vzdělávání," doplnil Hladík.

Zástupci ekologických center podporu vítají. "Působím 30 let v ekologickém vzdělávání a ta podpora je opravdu mimořádná, navíc je to v době, která tomu ekonomicky přeje nejhůř. Přijde mi to skoro jako zázrak. My máme nějaké domy, kde provozujeme činnost, máme areály, pomůcky, ale ta podpora šla vždy na nějaké nové projekty. Nyní je síť stabilizovaná, ta institucionální podpora je výborná," řekl dnes ČTK ředitel Sluňákova-centra ekologických aktivit města Olomouce Michal Bartoš.

Cílem programu podpory environmentálního vzdělávání je podle ministra životního prostředí oslovit v této oblasti alespoň 50 procent dětské populace. "Dneska se nám daří, a jsme vlastně jedni z nejlepších v Evropě, takto oslovit a vzdělat zhruba jednu třetinu dětské populace. Naším cílem je nárůst z 30 na 50 procent v řádu jednotek let," dodal Petr Hladík.

V síti středisek ekologické výchovy Pavučina, ke kterým cílí podpora ministerstva na provoz, je nyní 46 organizací. Jejich výchovných vzdělávacích a osvětových programů a akcí pro děti, učitele a veřejnost, se každoročně účastní téměř 600.000 lidí, uvádí síť středisek na svých stránkách.

