ČR podle Výborného podporuje využití genomického šlechtění plodin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | NeydtStock / Shutterstock Pole kukuřice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česko jednoznačně podporuje používání takzvaných genomických technik v zemědělství a bude to prosazovat i v debatách v EU. Metoda má zlepšovat výživové vlastnosti plodin a zvyšovat například jejich odolnost proti chorobám nebo zlepšit výnosy pomocí změn genomu. V EU využití takových plodin doposud není možné. Na debatě o evropské legislativě na agrosalonu Země Živitelka to minulý týden řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) uvedla, že Evropská komise již přišla s návrhem, který užívání těchto metod šlechtění umožní.

Podle Výborného ČR používání genomických technik jednoznačně podporuje. Připomněl, že debata se vedla už loni za českého předsednictví EU. Poznamenal, že ve světě se tyto metody běžně využívají a chce o tom diskutovat i s dalšími zeměmi EU, které mohou být užívání genomických metod méně nakloněné.

Podle Šojdrové má návrh komise v Evropském parlamentu podporu, výjimkou je frakce Zelených. Ambicí parlamentu je podle ní, aby se návrh schválil již po volbách v příštím roce tak, aby mohla legislativa platit v roce 2025 nebo 2026.

Šojdrová uvedla, že využití nových metod šlechtění je jednou z cest, jak dosáhnout nižší spotřeby pesticidů nebo průmyslových hnojiv, což jsou výzvy, před nimiž evropské zemědělství stojí. Upozornila, že genomicky upravené plodiny se do EU běžně dováží jako krmiva, a také proto vidí jako potřebné umožnění jejich používání pro evropské zemědělce.

Poukázala také na to, žen například u brambor umožňuje tato metoda vyšlechtit novou odrůdu za čtyři roky, zatímco nyní to trvá deset až 12 let. Poznamenala, že u jablek může podle pěstitelů šlechtění nové odrůdy trvat až 30 let, s využitím nových metod to může být zhruba 3,5 roku.

Šojdrová uvedla, že návrh komise počítá zatím s tím, že by se nově vyšlechtěné plodiny neměly používat v ekologickém zemědělství. "To budeme nepochybně řešit v rámci diskuse," dodala.

reklama