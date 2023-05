ČSÚ: Těžba dřeva v ČR loni opět klesla, dosáhla 25,1 milionu metrů krychlových

Karel Zvářal 31.5.2023 12:52 Reaguje na Petr

Již při koncepci výsadby lesů (jakých a kde), se mají zohledňńovat rizika požárů, větrných polomů a dalších faktorů. Psal jsem to u čš, kde ponechat sm monokulturu samovývoji, je exemplární příklad nekompetentnosti. Za vyjeté koleje po těžbě se pokutuje, za nicnendělání u "sudu s prachem" žádný podobný postih nebyl...



Jsem pro hospodářské lesy (v nadpoloviční míře), a těžit tak, aby po několika kilometrech byla "nehořlavá zóna" (louka, průsek), prostě nějaká bariéra, která by bránila rychlému šíření požáru. Lesy vysazovat pokud možno smíšené - alespoň tam, kde to bude účelné. A pokud to jde, zpracovávat to, co zpracovat jde (na otop), byť to nemusí být ekonomické. Ale z dlouhodobého pohledu se to vyplatí.

