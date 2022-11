ČT: Krajský úřad v Pardubicích prověří emise elektrárny Chvaletice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Janos Korom Dr. / Flickr.com Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad v Pardubicích zahájil řízení s elektrárnou ve Chvaleticích kvůli dodržování emisních limitů. Bude zjišťovat, kolik elektrárna vypouští do ovzduší rtuti a oxidů dusíku, pro které stále nemá platnou výjimku, uvedla Česká televize . Výjimku projedná olomoucká pobočka krajského soudu v Ostravě. Ústavní soud ale už potvrdil, že než nižší instance rozhodne, výjimka z emisních limitů pro elektrárnu neplatí. Krajští úředníci proto podle televize musejí jednat.

Řízení může trvat i několik měsíců. "Bude zakončeno rozhodnutím krajského úřadu, ke kterému se samozřejmě elektrárna může odvolat k ministerstvu životního prostředí,“ řekl ČT mluvčí krajského úřadu Dominik Barták. Jedním ze závěrů tohoto řízení může být například oznámení, že elektrárna musí uvést svůj aktuální provoz do souladu s normami a limity. Elektrárna by tak musela snížit výrobu, v opačném případě by jí hrozily sankce.

Elektrárna uvedla, že žádné pochybení nenastalo, celý problém je podle jejího vedení hlavně byrokratický. Naopak ekologové si myslí, že zařízení mělo dostatek času na to, aby se připravilo.

"Kvůli energetické krizi a nedostatku elektřiny v celé Evropě jede elektrárna Chvaletice skoro pořád naplno," uvedl mluvčí elektrárny Petr Dušek. Dodal, že elektrárna už čtyři roky čeká na tutéž výjimku, kterou všechny velké elektrárny a teplárny už dávno dostaly.

"Elektrárna měla posledních pět let na to, aby dosáhla emisních limitů. Platí od roku 2017 a začaly být účinné až v srpnu minulého roku. Pro všechny elektrárny tak byly čtyři roky na to, aby se mohly adaptovat na všechny podmínky. Naprostá většina velkých spalovacích zařízení v ČR to zvládla nebo dostala menší výjimku," uvedl energetický expert z Hnutí Duha Jiří Koželouh. Podle něj Elektrárna Chvaletice není jedinou, která neustále žádá o výjimky, zmínil také Elektrárnu Počerady.

Emisní výjimku na šest let loni vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Olomoucký soud ji v březnu zrušil. V odůvodnění uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, úředníci z krajského úřadu a ministerstva podle něj nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky. Nejvyšší správní soud (NSS) v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí se krajský soud musí problematikou znovu věcně zabývat.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, loni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

reklama