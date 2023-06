Čtenářské hlasování o Zelené perle 2022

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtenáři Ekolistu mají možnost hlasovat ve 28. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla, kterou vyhlašují Děti Země – Brno. Jejím účelem je upozornit na autorky a autory výroků, kteří znevažují či dokonce odmítají důležitost ochrany životního prostředí a ekologické činnosti. Mezi kandidáty nelze zařadit zástupce sdělovacích prostředků.Letos bylo organizátory ankety uznáno dvacet šest výroků od dvanácti osob, které zaslala veřejnost. Do finále jich nezávislá komise vybrala jeden a půl tuctu.

Ve čtenářské anketě je možné hlasovat do pátku 30. června 2023 do 11 hodin. Výsledky budou následně zveřejněny spolu s výsledkem hlasování komise na tiskové konferenci v Brně.

Níže je přehled všech dvanácti nominovaných osob s celkem osmnácti výroky. Hlasovat pro „svou“ Zelenou perlu 2022 mohou čtenářky/čtenáři pod článkem. Zelenou perlu 2021 získala místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie Pynelopi Cimprichová.

Zdroj | Děti Země Zelená perla

Děti Země – Brno v letech 1993 až 2022 také uspořádaly třicet ročníků ankety o antiekologický čin Ropák, kterou již ukončily, neboť splnila svůj hlavní porevoluční účel. Posledním Ropákem (za rok 2021) se tak stal ministr životního prostředí a poslanec Richard Brabec (hnutí ANO).

Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

1. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zastupitelka města Pyšely

„Teoreticky si lze představit i situaci, že to celé půjde zkrátit a investor začne stavět s nepravomocným stavebním povolením.“

(z odpovědi na otázku, zda lze stihnout zprovoznění nového jaderného bloku v Dukovanech v roce 2036), z rozhovoru Drábová: Energetika je potvora, 20. 2. 2022

Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

2. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zastupitelka města Pyšely

„Až se pohne zem tak, aby nás vyhořelé palivo v hloubce půl kilometru nějak ohrozilo, tak tady už nebude nikdo, koho by to zajímalo.“

(z odpovědi na otázku, zda ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubin země není příliš rizikové), z rozhovoru Drábová: Energetika je potvora, 20. 2. 2022

3. Lukáš Hradský, jednatel Evropské vodní dopravy-Sped., s. r. o.

„Splavnění Labe není úlitbou pro rejdaře, nýbrž velmi důležitou součástí mixu dopravní obslužnosti národního hospodářství České republiky a troufám si říci i nezpochybnitelnou a potřebnou částí pro zastavení poklesu životní úrovně obyvatel.“

z článku Česko chce konečně přístup k moři. Splavnění Labe je zase o něco blíže, 30. 7. 2022

4. Zbyněk Hrkal, hydrogeolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

„Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe může při správném zapojení do vodohospodářské soustavy plnit významnou úlohu jak při zadržení vody, tak při její distribuci.“

z článku Sen o novém průplavu končí, městům a obcím v kraji zůstanou cenné pozemky, 12. 1. 2022

5. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor (ODS)

„Ideologie bezzásahovosti patří do stejné kategorie jako další moderní levicové ideologie, genderismus, multikulturalismus, klimatismus, neomarxismus, Black lives matter či Me too, které jsou plodem bohaté a rozmařilé společnosti a sociálních sítí.“

z článku My, šumavští tupci, 10. 1. 2022

6. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor (ODS)

„Kůrovcové souše tak dnes plápolají jako pochodně bezzásahovosti a bezbřehého aktivismu, kterému podlehlo v podobě bezzásahových území v národních parcích tisíce hektarů lesů.“

(k příčinám rozsáhlého požáru v NP České Švýcarsko), z článku Ti naivní vědci snad zkouší, co ekosystém vydrží, 28. 7. 2022

7. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor (ODS)

„Přestože ceny energií lámou rekordy, státní veřejné podpory pro udržení sociálního smíru zvyšují deficit státního dluhu téměř do oblak, z výzkumných ústavů a z klávesnic ekoaktivistů proudí záplavy strachu, jak nás klimatická změna zničí, jak musíme pokračovat v nastoupené ambiciózní cestě za záchranu klimatu, a jedna účelová konference střídá druhou.“

z článku Nenechme se dále strašit, 23. 11. 2022

8. Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor (ODS)

„Dnes si musíme vybrat, zda budeme zachraňovat planetu s vědomím, že zničíme náš průmysl a v domácnostech budeme poslušně mrznout, nebo se přestaneme bát klimatických obchodníků se strachem a začneme jednat racionálně.“

z článku Nenechme se dále strašit, 23. 11. 2022

9. Václav Klaus, bývalý prezident ČR

„I tento požár je dalším selháním naší současné vlády, její údajná pravicovost ani o milimetr nezměnila militantní zelené postoje předcházejících vlád.“

(k příčinám rozsáhlého požáru v NP České Švýcarsko), z článku Páteční glosa IVK: Požár v Hřensku a zelená ideologie, 29. 7. 2022

10. Daniela Kovářová, senátorka (nezávislá)

„S přírodou je třeba bojovat a ne ji chránit. Příroda je ohromně silná a lidská činnost je vlastně kultivačního charakteru.“

(z odpovědi na otázku, zda je žádoucí přírodu a klima chránit či je lepší bohatnout ve zhoršujícím se prostředí), z rozhovoru Kovářová: Ženy jsou bestie a muže provokují, nejsou v tom nevinně. S přírodou musíme bojovat, ne ji chránit, (24:12-25:03 minuta), 12. 12. 2022

11. Daniela Kovářová, senátorka (nezávislá)

„Takže já si myslím, že to vůbec není třeba a naopak, ochrana planety taková, jakou ji zažíváme, tak způsobuje jenom zdražení výrobků a služeb.“

(z odpovědi na otázku, zda je žádoucí přírodu a klima chránit či je lepší bohatnout ve zhoršujícím se prostředí), z rozhovoru Kovářová: Ženy jsou bestie a muže provokují, nejsou v tom nevinně. S přírodou musíme bojovat, ne ji chránit, (24:12-25:03 minuta), 12. 12. 2022

12. Štěpán Neuwirth, myslivec a spisovatel

„Jenomže vypusťte vlka do civilizované krajiny. Vždyť to je hovadina.“

(z odpovědi na otázku, že je jistě správně, pokud v přírodě jsou dravci a někteří z nich se k nám dokonce i vrátili), z rozhovoru Myslivecký bard a spisovatel Štěpán Neuwirth vzpomíná na lesy a řeky okolo Ostravy, 31. 1. 2022

13. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s.

„Došli jsme tak daleko, že odpůrci vodní plavby řídí přípravné procesy vodních staveb.“

(z odpovědi na možné důvody nízké podpory a rozvoje vodní dopravy u nás), z článku „Byl to špatný ministr.“ Loďař Skalický vzpomíná na Stanjuru. Jenže teď to možná bude horší, 28. 6. 2022

Zdroj | hnutí ANO

14. Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic a zastupitel Jihočeského kraje (hnutí ANO)

„Ve vztahu k městu jsou řeky (máme dvě) spíše nákladnou dopravní překážkou – musíme stavět a opravovat mosty a řešit následky povodní či zachraňovat topící se. Také musíme pravidelně trénovat stavby protipovodňových stěn a v případě povodní je montovat. Pokud by trvale zmizely, pominou i výše zmíněné problémy, ušetříme v rozpočtu, plochu využijeme pro parkování, které nám zoufale chybí (naše město má pouhých 55 km2).“

(z odpovědi na otázku, co by pro vaše město znamenalo, kdyby v něm vyschla řeka a jak by se to projevilo), z článku Anketa Respekt, 22. 8. 2022

15. Petr Vrzal, místostarosta obce Dolní Morava

„Je to lávka pro pěší, ne dálniční most. V krajině to určitě vidět je, ale třeba my to z vesnice ani nevidíme.“

z článku Atrakce na úkor přírody. Lávka na Dolní Moravě narušuje ráz krajiny, říkají ekologové, 14. 5. 2022

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | KDU-ČSL

16. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu (KDU-ČSL)

„Naprosto šílené nápady zelených extremistů jsou pro Evropu sebevražedné a nesmí projít, protože v sázce je energetická bezpečnost a bez jádra se výroba elektřiny v řadě zemí Evropy prostě neobejde.“

z článku Odmítnutí jádra by byla pro Evropu sebevražda, 30. 6. 2022

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

17. Miloš Zeman, prezident ČR

„Zažili jsme velký požár v Hřensku, ten ale nevznikl jen kvůli trempům v přírodě, ale také kvůli tisícům uschlých stromů napadených Bursíkovým kůrovcem a zrůdné filozofii bezzásahových zón.“

z článku Za požár v Hřensku může Bursíkův kůrovec, opakoval se Zeman na Živitelce, 25. 8. 2022

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

18. Miloš Zeman, prezident ČR

„Podstatným faktorem růstu cen energií je zelený fanatismus, ať už je to Green Deal nebo něco jiného.“

z článku Za požár v Hřensku může Bursíkův kůrovec, opakoval se Zeman na Živitelce, 25. 8. 2022

Podklady: Děti Země

