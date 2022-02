Čtyři státy EU odmítají označení plynu za čistý zdroj, Evropská komise rozhodne ve středu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko dnes zaslaly dopis Evropské komisi, aby z takzvané taxonomie zcela vyřadila fosilní zemní plyn, který podle nich nemůže být zelenou investicí.

Den před očekávaným schválením podmínek pro dočasné označení jádra a plynu za ekologické zdroje vrcholí snahy části zemí Evropské unie tento krok zablokovat. Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko dnes zaslaly dopis Evropské komisi, aby z takzvané taxonomie zcela vyřadila fosilní zemní plyn, který podle nich nemůže být zelenou investicí. Některé státy již dříve vyzvaly komisi, aby podobně postupovala u jádra. Činitelé komise však naznačují, že proti původnímu návrhu se konečná podoba pravidel změní jen mírně.

Komise na přelomu roku představila dlouho očekávané podmínky, za nichž mohou být jádro a plyn považovány za přechodové zdroje energie nahrazující zejména uhlí. Brusel vyslyšel volání řady zemí včetně České republiky, Slovenska či Polska, které chtějí jádro či plyn využívat jako náhradní zdroj při odstavování neekologických uhelných elektráren či tepláren. Taxonomie, která má jasnou podporu i ze strany vlivné Francie či dalších států, má k podpoře zmíněných zdrojů přilákat soukromé investory.

"Vyzýváme Evropskou komisi, aby v taxonomii nezahrnovala aktivity spojené s fosilním plynem mezi udržitelné, neboť tyto aktivity nesplňují stejné standardy jako ostatní technologie," napsali ministři energetiky zmíněného kvarteta zemí eurokomisařce pro finanční služby Mairead McGuinnessové. Stejně jako řada nevládních organizací zastávají i tyto země názor, že využívání plynu neomezí vypouštění škodlivých emisí tak, jako třeba energie z obnovitelných zdrojů. Stoupenci plynu v něm naopak vidí výrazně čistší zdroj než v uhlí, které má podle pravidel nahradit pouze dočasně a v případě splnění určitých emisních hladin CO2.

Podobný odpor se již během ledna zvedl vůči jádru, u kterého má část zemí problém zejména s možnými riziky spojenými s provozem elektráren a se standardy pro ukládání vyhořelého paliva. Proti jeho zařazení do taxonomie jsou Německo, Rakousko, Lucembursko či Španělsko. Vídeň dokonce komisi pohrozila žalobou, pokud jádro za čistý zdroj označí.

Námitky však do Bruselu již dříve zaslaly i další země, které jsou obecně zastánci jedné či obou technologií, usilují však o změny v podmínkách. Česko mimo jiné chce, aby jádro bylo za čistý zdroj označeno déle než do roku 2045 či aby EU odložila povinnost budovat hlubinná úložiště jaderného odpadu za plánovaný rok 2050.

McGuinnessová nicméně minulý týden prohlásila, že konečná podoba taxonomie může doznat menších změn, zásadní obraty však podle ní čekat nelze.

Komise konečnou podobu taxonomie schválí a zveřejní ve středu. Státy a Evropský parlament do nich poté již nemohou zasahovat, mohou je ale odmítnout jako celek. Muselo by se však pro to nejdéle do půl roku vyslovit alespoň 20 ze 27 členských zemí reprezentujících nejméně 65 procent obyvatel EU či většina europoslanců. To je podle dosavadních vyjádření politiků nepravděpodobné.

