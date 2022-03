Soudce Sedlařík považuje odůvodnění milosti pro Baláka za diletantské

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odůvodnění milosti udělené prezidentem Milošem Zemanem šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi je diletantské a nepravdivé. Zeman jen opakuje to, co říkal odsouzený, řekl Deníku N soudce Petr Sedlařík, který v kauze u kladenského okresního soudu vynesl prvoinstanční rozsudek. Krajský soud v Praze jej potvrdil a Balák byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit měl též 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Milost se týká všech částí uloženého trestu.

Podle Sedlaříka Zeman nepodryje nezávislost justice, ale podrývá důvěru v akty ústavních činitelů. Balákova funkce podle soudce výrok o trestu ovlivnila, ale zcela jinak, než prezentovala Kancelář prezidenta republiky v odůvodnění milosti. "V trestním zákoníku je výslovně uvedeno, že když někdo zneužije pro páchání trestné činnosti své postavení a svou pozici, své zaměstnání, je to přitěžující okolnost. Nikoli polehčující," uvedl Sedlařík. Zeman podle něj odůvodnění milosti vysvětluje něčím, co není pravda.

Sedlařík zmínil, že není příznivcem exemplárních trestů a nemyslí si, že by měly být ukládány. "Tento trest nebyl exemplární. Byly v něm splněné všechny podmínky pro to, aby byl panu Balákovi udělen nepodmíněný trest odnětí svobody, protože převaha přitěžujících okolností byla zásadní," vysvětlil soudce. Přitěžující okolností podle něj bylo třeba to, že se pachatel trestné činnosti dopustil v exponované pozici. Druhou přitěžující okolností bylo to, že peníze odtékaly od daňových poplatníků prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky.

Soudce také poukázal na signál, který milost pro Baláka vysílá veřejnosti. "Teď je problém vysvětlovat, proč je na tom někdo, kdo je ve stejném postavení, lépe, protože zná někoho lepšího. To je na celé věci nejsmutnější," doplnil Sedlařík.

Soudce zdůraznil, že prezident má právo udělit milost. "Na druhou stranu odůvodnění, které k tomu podal, je spolu s tím, že si ještě ani nemohl přečíst odůvodnění Krajského soudu v Praze, kterého ho zřejmě nezajímalo, poněkud nepřiléhavé," uvedl Sedlařík. Odvolací senát Balákovi pravomocně potvrdil trest minulý čtvrtek. O udělení milosti Zeman podle mluvčího Jiřího Ovčáčka rozhodl v sobotu, tedy dva dny po rozhodnutí soudu.

