Diplomaté zemí EU se stále nedokázali domluvit, kdy skoncují s ruským uhlím

Zan K. 7.4.2022 18:21

Gazprom has stopped deliveries of Russian gas to Germany via the Yamal-Europe pipeline, and today the volumes began to flow in the opposite direction, according to network operator Gascade....

Jak vidno - Diplomaté zemí EU se stále domlouvají a Rus jedná. A zpáv jaksi poskrovnu. Co bude dál???

Odpovědět