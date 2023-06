Do národního parku v Kongu bylo vypuštěno 16 ohrožených nosorožců bílých

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do národního parku Garamba v Kongu bylo nově vypuštěno 16 ohrožených nosorožců bílých pocházejících z Jihoafrické republiky, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Nosorožci jsou častým terčem pytláků, kvůli rohům jich v posledních letech zabili rekordní množství. Poslední jedinec tohoto druhu byl v parku Garamba spatřen v roce 2006.

Podle prohlášení národního parku 16 nosorožců pochází ze soukromé rezervace v Jižní Africe. "Návrat nosorožců bílých do Konga je důkazem toho, že se naše země snaží dostát závazkům, pokud jde o ochranu biologické rozmanitosti," uvedl Yves Milan Ngangay z Konžského ústavu ochrany přírody (ICCN). Na operaci se podílel právě ústav ICCN, nevládní organizace African Parks a kanadská těžařská společnost Barrick Gold Corporation, která přesun nosorožců sponzorovala.

Národní park Garamba byl založen v roce 1938 a je jedním z nejstarších v Africe. Regionální ozbrojené konflikty a pytláctví v africké zemi ale postupně vedly k vyhynutí některých přítomných zvířecích druhů. Další se ocitly na pokraji vyhynutí.

Většina nosorožců na světě žije v Jižní Africe a od roku 1977 platí mezinárodní zákaz obchodování s jejich rohy. O rohy nosorožců mají zájem především země ve východní Asii, kde z nich podobně jako ze sloních klů vyrábějí většinou šperky, figurky a další suvenýry pro turisty. Používají se také v tradiční medicíně a mnozí věří, že představují spolehlivé afrodisiakum.

Na návratu zvířat do Afriky se podílí i zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem, jedna z největších a nejznámějších českých zoo. Na konci roku 2009 poslala do keňské rezervace Ol Pejeta čtyři severní bílé nosorožce. Odborníci věřili, že v přirozeném prostředí by se mohli přirozeně rozmnožit. Samec Suni nicméně zahynul stářím v říjnu 2014. O čtyři roky později pak uhynul i další samec Súdán, nejspíš poslední na světě žijící samec nosorožce severního bílého.

