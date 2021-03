Do obnovy a výsadby stromořadí dává Liberecký kraj miliony korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ben McLeod / Flickr.com Ošetřeno bylo 799 stromů a vysazeno 716 nových, hlavně ovocných, jako jsou hrušně, švestky třešně nebo jabloně

Do obnovy, ošetření a výsadby stromořadí kolem silnic druhých a třetích tříd dává Liberecký kraj každoročně miliony korun. V posledních letech se v kraji víc stromů sází než kácí. Během loňského roku kraj dokončil obnovu alejí kolem osmi komunikací na Frýdlantsku. Ošetřeno bylo 799 stromů a vysazeno 716 nových, hlavně ovocných, jako jsou hrušně, švestky třešně nebo jabloně, řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

V posledních letech dal kraj do obnovy alejí bezmála 17 milionů korun, výrazně pomohly evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. "Ještě před pěti lety jsme nevycházeli v hodnocení některých ekologických organizací zrovna nejlépe. Za start nového postoje k zeleni u krajských silnic považuji česko-polský projekt Od zámku Frýdlant po zámek Czocha, ve kterém se nakonec podařilo nastavit efektivní model přístupu k alejím a jejich obnově," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Obnovu mají za sebou třeba aleje z Albrechtic do Vítkova, z Kamenického Šenova na Slunečnou nebo lipové stromořadí v Malé Skále. "Ve spolupráci s obcemi kraj nechal ošetřit alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách nebo stromořadí ve Valteřicích v Krkonoších," doplnil Sviták. Připraveno je podle něj osm projektů na Novoborsku, kde by mělo být do konce letošního roku ošetřeno 593 stromů a dalších 673 chtějí silničáři vysázet. Připravují se také další projekty v Podještědí, na Turnovsku nebo Maloskalsku. Ještě letos by se tam mělo ošetření dočkat 155 stromů a kraj počítá s výsadbou dalších 579 převážně ovocných stromů.

Podle průzkumu neziskové organizace Arnika v Česku stále stromů kolem silnic ubývá. V letech 2003 až 2019 bylo kolem silnic v krajích vykáceno 270.496 stromů, vysazeno jich ale ve stejném období bylo jen 165.867. V Libereckém kraji počet vysazených stromů téměř o polovinu převyšuje počet těch vykácených. V daném období zmizelo od silnic v kraji 6964 stromů, ale 10.249 nových vysázeli. Údaje za roky 2003, 2004 a 2010 ale nejsou kompletní, protože je silničáři nedodali. Víc se stromů sázejí než kácejí také ve středních Čechách a Moravskoslezském kraji.

