Do Podyjí loni vyrazilo meziročně podstatně více lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Podyjí "Do národního parku dříve chodili lidé zhruba v období mezi Velikonocemi a podzimními prázdninami. Mimo sezonu na některých stezkách člověk nikoho nepotkal třeba půl dne. To už ale v současné době zdaleka neplatí," uvedl náměstek ředitele správy Jan Kos.

Do Národního parku Podyjí loni vyrazilo podle sčítadel meziročně podstatně více lidí. Zaznamenaly půl milion průchodů, což je zhruba o 100 000 více než v roce 2019. Návštěvníci nejčastěji mířili do vinice Šobes.

Celkem 16 sčítacích zařízení správa národního parku instalovala na různých místech chráněného území v roce 2010. Tehdy sčítače zaznamenaly přes 300 000 průchodů. V roce 2019 to bylo téměř 400 000, loni půl milionu.

Nejvytíženějším místem národního parku byla stejně jako v předchozích letech vinice Šobes. Navštívilo ji na 80 000 turistů, meziročně téměř o 20 000 více. Správa uvedla, že kromě přeplněných parkovišť v okolí nebo například aut stojících v přilehlých vinicích a na dalších zelených plochách, nápor návštěvníků přestává zvládat lávka přes řeku Dyji spojující vinici s obcí Hnanice. V některých okamžicích se na její přechod loni stály i několikaminutové fronty.

V návštěvnosti se vinici Šobes přiblížila Kraví Hora v blízkosti města Znojma (66 000 návštěvníků, o 14 000 více než v roce 2019). Zhruba o polovinu vzrostla návštěvnost i u vyhledávaných vyhlídek Králův stolec a Sealsfieldův kámen.

Lidé se podle správy častěji vydávali i na dříve málo navštěvovaná místa. Příkladem může být Pašerácká stezka u Čížova, kterou loni navštívilo dvakrát více lidí než v roce 2019 (téměř 15 000).

Větší počet návštěvníků sebou přináší podle správy i větší počet problémů. Do Podyjí častěji mířili například záchranáři. Pomocí vrtulníků a lodí museli pomáhat i lidem, kteří se vydali mimo značené cesty do nejcitlivějších míst národního parku. U nejvytíženějších tras zase přibyly odpadky. Strážci také museli zastavovat řidiče, kteří do chráněného území vjížděli auty nebo parkovali na nevhodných místech.

Národní park Podyjí je s rozlohou 63 kilometrů čtverečních nejmenší ze čtyř českých národních parků a jediný na Moravě. Vznikl v roce 1991. Spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky.

