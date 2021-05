Do popředí kulturních válek v USA se dostávají spory o konzumaci masa Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Airman Dillian Bamman / Air Force Medical Service Téma se však nafouklo minulý týden, když v listu Daily Mail vyšla zpráva - jež byla do 25 vyvrácena - podle níž chce Bidenova administrativa ve snaze snížit emise skleníkových plynů kontrolovat, kolik mohou Američané sníst masa. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Američtí konzervativci minulý týden hltali falešnou zprávu, podle nichž chce prezident Joe Biden zavést přídělový systém na konzumaci masa. Kongresmanka z Colorada Lauren Boebertová Bidenovi vzkázala, aby "se klidil z její kuchyně". Guvernér Texasu Greg Abbott na twitteru napsal vzkaz, v němž varoval, že se Biden snaží "lézt do grilování". Zprávy nebyly pravdivé - Biden nic podobného neplánuje. Ukázaly však, že republikáni stále více používají jídlo jako zbraň v takzvaných kulturních válkách, napsala agentura AP. Demokraté, kteří jsou obecně horlivější zastánci boje proti klimatickým změnám, často čelí obviněním svých oponentů, že se snaží změnit jídelníček Američanů a tím i jejich životy. "Toto je přímý útok na náš způsob života tady v Nebrasce," prohlásil nedávno k tématu guvernér tohoto stabilně republikánského státu Pete Ricketts. Vyhrocená rétorika je přitom předzvěstí toho, jak bude vypadat budoucnost. S tím, jak Američané ve větší míře začínají uznávat spojitost mezi výrobou jídla a klimatickými změnami, se výběr potravin stále více politizuje. V zemědělských státech se konzumace masa již nyní zařadila mezi témata, jakými jsou například potraty, kontrola držení zbraní či práva transgederových osob, při jejichž projednávání se političtí oponenti rychle uzamykají do svých ideologických pozic. "Na pravici se prostě snaží držet linii, která jim nejsnáze přinese potlesk, což je obviňování levice z toho, že vyhlašuje válku masu. A je to dost dobrá linie," poznamenal republikánský stratég Mike Murphy. "Je politicky účinná, ačkoliv je intelektuálně nečestná," dodal. Téma pojídání masa se v amerických médiích v posledních měsících objevilo několikrát, například při sporu mezi Nebraskou a sousedním, demokraty ovládaným Coloradem, jehož vedení vyhlásilo ke značnému pobouření svého souseda den bez masa. Republikánská senátorka Joni Ernstová o něco později ve svém pravidelném novinovém sloupku kritizovala "všechny od politiků odtržených od reality po hollywoodské elity", kteří podle ní vedou válku levice proti masu. Téma se však nafouklo minulý týden, když v listu Daily Mail vyšla zpráva - jež byla vyvrácena do 24 hodin - podle níž chce Bidenova administrativa ve snaze snížit emise skleníkových plynů kontrolovat, kolik mohou Američané sníst masa. Za krátký život této falešné zprávy postavily konzervativní osobnosti Bidena na pranýř za jeho údajný pokus o invazi do amerických jídelen. Ačkoliv zpráva nebyla pravdivá, o vlivu chovu hospodářských zvířat na klimatické změny mnoho lidí nepochybuje. Studie americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) z roku 2019 poznamenala, že je zemědělství zodpovědné za deset procent veškeré produkce skleníkových plynů, z čehož čtvrtinu vyprodukují chovná zvířata ještě předtím, než jdou na porážku. Již nyní se objevují známky toho, že Američané kvůli obavám ze změn klimatu upravují svoje jídelníčky. Asi čtvrtina obyvatel USA v šetření společnosti Gallup z roku 2019 uvedla, že snědla méně masa než předchozí rok. Jako hlavní figurovaly zdravotní důvody, zmíněna byla však i snaha o ochranu životního prostředí. Konzumaci masa podle průzkumu snížilo asi 30 procent demokratů a 12 procent republikánů. V americkém politickém prostředí se přístup k jídlu v minulosti často používal k vykreslení demokratů jako odtržených od životů Američanů žijících na venkově. Nyní se tyto spory týkají klimatu a ekonomiky. V USA je přitom na vzestupu hnutí, jehož cílem je odradit lidi od pojídání masa. Rozjíždí se také velký trh s masnými náhražkami. Masivní ekologický plán newyorské kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové nazvaný Green New Deal (zelený nový úděl) například volá po značném snížení počtu chovných zvířat. Biden její plán nazval "důležitým rámcem", nicméně zatím se za něj nepostavil. Podobná opatření jsou prozatím stále jen ve stadiu plánů a tvrzení republikánů o válce proti masu jsou proto poněkud zavádějící. Republikáni však stále hledají způsoby, jak dát najevo, na jaké straně sporu v této věci stojí, napsala agentura AP. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | V Kalifornii objevili sekvojovec stále ještě doutnající po požáru z loňského roku O možnost odstřelit bizona u amerického Velkého kaňonu má zájem 45 000 lidí Spotřeba uhlí v USA byla loni nejnižší od roku 1965

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.