Ekologické organizace: Výnosy z emisních povolenek by měly směřovat hlavně do dekarbonizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Desítky miliard korun z prodeje emisních povolenek (EU ETS) by podle ekologických organizací měly nově směřovat na investice do dekarbonizace. Ve středu bude vláda jednat o návrhu novely zákona o obchodování s emisními povolenkami. Organizace apelují na ministry a ministryně, aby novelu schválili a poté prosadili v Parlamentu.

Ekologičtí aktivisté také připomínají, že stoprocentní využití povolenek na zmíněné investice je zakotveno nejen v závazné evropské legislativě, ale vláda to slíbila ve svém programovém prohlášení a odsouhlasila ve východiscích strategického dokumentu Státní energetické koncepce v dubnu 2023.

Podle ekologických organizací je využití příjmů z emisních povolenek na investice do řešení změny klimatu a modernizace ekonomiky ekonomickou příležitostí. "Použít peníze z emisních povolenek na investice do zateplování domů či výroby čisté a levné energie je obrovská příležitost pro snižování energetických účtů českých rodin, zejména to umožňuje stabilní financování projektů u chudších a zranitelnějších," uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha.

Česko má podle Miriam Macurové z Greenpeace ČR k dispozici dostatek peněz pro financování zelené modernizace, ale je důležité, aby byly skutečně použité na dekarbonizační a adaptační opatření. Tedy pro úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a obnovu krajiny tak, aby bylo možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia. "Vláda by proto měla respektovat své programové prohlášení i evropské závazky a použít 100 procent financí z emisních povolenek na opatření, která mají nejen klimatické, ale i sociální a ekonomické přínosy," dodala.

Letošní výnosy z povolenek by podle odhadů měly činit přes 40 miliard korun. Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouští do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Návrh revidované novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Stát to bude muset unii zřejmě i vykazovat. Dosud musela být takto použita jen polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Konkrétní příklady opatření, na která bude možné peníze nově využít, návrh nespecifikuje.

Nyní je část výnosů přerozdělená mezi ministerstvo životního prostředí (MŽP), ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a státní rozpočet. To by však novela měla změnit. Podle MŽP, které návrh zpracovalo, by peníze měly být pod správou Státního fondu životního prostředí. Proti je MPO, které žádá příjmy z povolenek do vlastní rozpočtové kapitoly kvůli potřebě financovat provozní podporu existujících zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy pak chtějí, aby výnosy byly příjmem státního rozpočtu.

reklama