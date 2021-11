Ekologičtí aktivisté: Konference o klimatu příliš nezlepšila vyhlídky světa

Richard Vacek 15.11.2021 12:58

Pokud někdo propadne environmentálnímu žalu, tak nemá důvod. Kdyby se totiž přijaly závazky se kterými přišla Evropa, lidé by zchudli tak, že by začali v kamnech pálit cokoliv hořlavého aby neumrzli. A chráněné tetřívky by si ulovili k obědu.

Odpovědět