Ekologové: Zničení nádrže je největší zásah do ekosystémů na Ukrajině od začátku invaze

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimeda Commons Kachovská přehrada.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zničení Kachovské přehrady je nejrozsáhlejším zásahem do přírodních ekosystémů na Ukrajině od začátku ruské invaze do země. Ve své zprávě, na niž upozornil list Ukrajinska pravda, to napsali ekologové z nevládní organizace Ukrajinská skupina na ochranu přírody (UNCG). Z katastrofy obvinili ruské invazní síly. Většina živých organismů z rezervoáru uhyne, předpověděli. Ukrajinská prokuratura podle stanice CNN vyšetřuje zničení nádrže jako možnou "ekocidu".Negativní dopady na přírodu se vzhledem k velikosti vodního díla - rozprostírá se na ploše 2155 kilometrů čtverečních - projeví na území nejméně 5000 kilometrů čtverečních, uvádějí ekologové. Zmiňují při tom dvě příčiny: vyprázdnění samotné vodní nádrže a zaplavení jiných oblastí.

Projeví se to podle nich například na rybí populaci, ptácích, fauně i flóře. Destrukce nádrže se dotkne také přírodních rezervací a různých vzácných biotopů.

"Ukrajina ztrácí obrovské zásoby ryb," uvádí se ve zprávě s poznámkou, že Kachovská přehrada podobně jako dolní část Dněpru mají jedny z největších koncentrací sladkovodních komerčních druhů ryb na Ukrajině. "Obnovení těchto populací bude trvat nejméně sedm až deset let," píší ekologové.

O masivním úhynu ryb informovali také ukrajinští představitelé, kteří sdíleli video natočené v Dněpropetrovské oblasti. V několika centimetrech vody na místě, kam dřív zasahovaly vody rozlehlé přehrady, leží mrtvé či lekající ryby. "Ruskem způsobená ekocida," napsal k záběrům šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Z oblasti podle ekologů zmizí řada druhů ptáků, kteří tam hnízdí. Například rackové. Vědci dále předpokládají, že většina živých organismů z rezervoáru už uhynula nebo v nejbližších dnech uhyne. Jsou mezi nimi bezobratlí, kteří slouží jako potravní základna pro ryby, ptáky či obojživelníky, uvádí ekologové. Zmizí podle nich i vodní a pobřežní rostliny, které nahradí invazní cizokrajné rostliny.

CNN mezitím na svém webu informovala, že ukrajinská prokuratura vyšetřuje zničení Kachovské přehrady jako válečný zločin a možnou "ekocidu", neboli záměrné poškození životního prostředí. "Právní klasifikace je ekocida a porušení zákonů a zvyklostí války," uvedla v prohlášení prokuratura. Následky destrukce přehrady na obyvatele i životní prostředí označila jako katastrofální.

"Postiženo bylo přes 40 000 lidí. Domy a infrastruktura byly zničeny, půda se stala nevhodnou pro zemědělství a v řadě regionů bylo narušeno zásobování vodou, a to jak ve vládou kontrolovaných oblastech, tak na územích dočasně okupovaných Ruskem," uvedla prokuratura podle CNN.

Přečtěte si také | Jak bude na Ukrajině probíhat dekontaminace? Rozhovor s majitelem Dekonty Pavlem Mothejlem

Ze zničení vodního díla, které způsobilo rozsáhlé záplavy na dolním toku Dněpru, se Moskva a Kyjev obviňují navzájem. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

reklama