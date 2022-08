Elektrárna Chvaletice žádá u Ústavní soud o obnovení platnosti výjimky z emisních limitů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Elektrárna Chvaletice se obrátila na Ústavní soud s žádostí o obnovení platnosti výjimky z emisních limitů na rtuť a oxidy dusíku. V tiskové zprávě to uvedlo Hnutí Duha bojující za zdravé životní prostředí. Stížnost míří na rozhodnutí olomoucké pobočky ostravského krajského soudu, který platnost výjimky pozastavil, když přiznal odkladný účinek žalobě ekologických organizací a místních spolků. Přijetí stížnosti ČTK potvrdila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Soud přijal stížnost v první půli srpna, soudcem zpravodajem je Jaromír Jirsa. Věc zatím není vyřízená. "Vyřízení obecně trvá v rámci měsíců," poznamenala Číhalíková Sedláčková.

Hnutí Duha uvedlo, že si elektrárna stěžuje na porušení práva podnikat. "V žádosti přitom odhalila, že letošní očekávaný zisk kvůli drahé elektřině násobně přesáhne náklady na potřebnou investici do snížení emisí a splnění limitů. Elektrárna také dlouhodobě ignoruje možnost získat kratší výjimku na dva roky, která by byla dle soudu v mezích zákona," uvedli zástupci Hnutí Duha.

Podle hnutí elektrárna uvádí, že pouze letos činí odhad zisku 3,9 miliardy korun, přitom maximální částka pro případ instalace nových filtrů, které by snížily emise vypouštěných škodlivin hluboko pod emisní limity, je 1,5 miliardy korun. "Provozovatel však také může jít cestou vyladění stávajících filtračních technologií a instalací technologie dávkování aktivního uhlí, a náklady na dosažení emisních limitů se tak mohou dostat na 95 milionů korun, tedy zhruba na 2,5 procenta letošního očekávaného zisku elektrárny. Takové úpravy lze navíc provést v řádu několika týdnů," upozornili zástupci hnutí.

Spolu s organizací Greenpeace, skupinou Frank Bold a dalšími spolky dlouhodobě kritizují výjimku z emisních limitů. Krajský soud také letos uvedl, že by elektrárna mohla místo požadovaných šesti let dostat kratší dvouletou výjimku, kterou by mohla potřebovat na realizaci investic pro snížení emisí a dosažení limitů.

Olomoucký krajský soud v březnu zrušil elektrárně emisní výjimku pro rtuť a oxidy dusíku, kterou vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Nejvyšší správní soud (NSS) v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a věc vrátil k novému projednání. Olomoucká pobočka soudu pak v červnu přiznala odkladný účinek žalobě proti emisní výjimce.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, vloni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

