Elektrárna Opatovice přepracovala dokumentaci EIA na spalovnu odpadu

Elektrárna Opatovice předložila přepracovanou dokumentaci vlivů záměru výstavby velké spalovny komunálního odpadu na životní prostředí (EIA). Původní dokumentaci ministerstvo životního prostředí na jaře vrátilo, výhrady k podkladům měli hygienici, okolní města a obce a spolky. Elektrárna chce spalovnu postavit ve svém areálu, technické parametry nezměnila a vypořádala všechny připomínky, uvedla v informačním systému EIA

"V žádné z hodnocených oblastí životního prostředí a veřejného zdraví nebyly při zpracování dokumentace identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění a provozu záměru," uvedli v závěrečném celkovém shrnutí zpracovatelé dokumentace.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z toho 17 TJ činí vlastní spotřeba, a výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodin (GWh) za rok, přičemž vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Podle mluvčí společnosti Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácnostem krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

Elektrárna v dokumentaci uvedla, že ve spádovém území se bude množství využitelných odpadů pohybovat v roce 2040 v rozmezí zhruba od 170.000 tun do 290.000 tun za rok. Dovoz jakýchkoli odpadů ze zahraničí vylučuje.

Sousední obec Čeperka pokračuje ve snaze zabránit výstavbě spalovny, která má stát v jejím katastru. Připravuje změnu územního plánu, která by stavbu znemožnila, dala také návrh na vyhlášení stavební uzávěry. Záměr vloni v září odmítli obyvatelé v místním referendu. Stejným způsobem se postavili proti v roce 2006 lidé z blízkých Opatovic. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky.

