Elektrárna Kořensko vyrobila z temelínské odpadní vody 2033 MWh, ušetřila 1500 tun CO2

K výrobě podobného množství elektřiny by uhelná elektrárna spálila skoro dva tisíce tun uhlí. Malá vodní elektrárna Kořensko využívá odpadní vodu, kterou Temelín vrací do Vltavy.

Vodní elektrárna Kořensko, jejíž turbínu pohání odpadní voda z jaderné elektrárny Temelín, vyrobila loni 2033 megawatthodin (MWh) elektřiny. Ušetřila tak emise přes 1500 tun oxidu uhličitého. Její loňská výroba, meziročně podobná, by pokryla potřeby malého města, sdělil temelínský mluvčí Marek Sviták.

K výrobě podobného množství elektřiny by uhelná elektrárna spálila skoro dva tisíce tun uhlí. Malá vodní elektrárna Kořensko využívá odpadní vodu, kterou Temelín vrací do Vltavy. Musí při tom dodržovat přísné ekologické limity. "Vedle výroby elektřiny a tepla fungujeme i jako zdroj vody pro vodní elektrárnu. Vodu do Vltavy tak nevracíme bez užitku, naopak se získá nemalé množství ekologické elektřiny," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Vltavskou vodu do areálu temelínské elektrárny dopravují čerpadla z čerpací stanice Hněvkovice. O pár kilometrů dál ji do koryta nejdelší české řeky vrací jihočeská elektrárna právě díky malé vodní elektrárně Kořensko. V provozu je od roku 1999, dosud vyrobila 40.420 MWh elektřiny. Uhelné elektrárny by k tomu musely spálit přes 30.000 tun oxidu uhličitého. Elektřinu, kterou Kořensko vyrobí za rok, zvládne Temelín za hodinu.

"Jde o jeden z příkladů skvělého společného fungování jaderných a obnovitelných zdrojů. Podobně jsme v jaderné elektrárně Dukovany loni zprovoznili parkoviště zastřešené fotovoltaickými panely," uvedl ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 1,4 TWh.

