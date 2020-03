Emise oxidu dusičitého v Číně klesly až o 40 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | aphotostpry / Shutterstock.com Přísná opatření, která v uplynulých měsících zavedla v boji s novým typem koronaviru Čína, vedla k čistějšímu ovzduší. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přísná opatření, která v uplynulých měsících zavedla v boji s novým typem koronaviru Čína, vedla k čistějšímu ovzduší. Vyplývá to ze satelitních snímků Evropské kosmické agentury (ESA). Emise oxidu dusičitého, který produkují auta, továrny a elektrárny, klesly až o 40 procent, informovala agentura Reuters.

Pandemie dosud Čínu co do počtu nakažených zasáhla nejhůře, infikovalo se téměř 81.000 lidí. Tamní úřady kvůli kritické situaci začaly na konci ledna přijímat nejrůznější omezení, včetně pozastavení výroby a omezení dopravy. Údaje o emisích plynu nad Čínou, zaznamenávané od 20. prosince do 16. března, dokládají, že právě na přelomu ledna a února se množství plynu poprvé dramaticky snížilo.

"Nyní nad čínskými městy vidíme zhruba 40procentní snížení (oxidu dusičitého), nicméně se jedná pouze o hrubé odhady, protože na jeho množství má také vliv počasí," upřesnil Claus Zehner z programu Copernicus, který monitoruje životní prostředí.

Emise v Číně na přelomu lednu a února poklesnou každoročně, připomíná agentura Reuters. Děje se tak kvůli oslavám čínského Nového roku, ze snímků ESA lze však vidět, že čistší ovzduší vydrželo až do začátku března. Podle kosmické agentury v některých částech Číny za letošní únor v porovnání s posledními třemi lety také poklesl počet prachových částic v ovzduší.

reklama