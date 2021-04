EU má v plánu omezit svůj vliv na odlesňování tropických deštných lesů. Ze 1141 návrhů mají smysl jen dva

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Shutterstock Bývalý tropický prales přeměněný na plantáž palmy olejné. Tomu chce EU bránit. Ale jak?

Některé produkty, které Evropská unie dováží, výrazným způsobem přispívají k odlesňování tropických deštných lesů. EU má v plánu proti tomu zakročit a shromažďuje návrhy, jak tento negativní vliv snížit. Švédská univerzita Chalmers spolu s belgickou univerzitou Louvain podrobně prostudovaly všech 1141 návrhů a došly ke dvěma, které podle nich mají reálný potenciál něco změnit.

Více než polovina z celkového odlesňování tropických deštných lesů jde na vrub produkci potravin a krmiva. Jedná se hlavně o palmový olej, sójové boby, produkty ze dřeva, kakao a kávu. Všechny je přitom EU dováží v obrovském množství.

„Otázku snížení vlivu na odlesňování tropických deštných lesů kvůli své velké spotřebě řeší EU od roku 2008. Až nyní má ale v plánu prezentovat některé legislativní návrhy, které by s tím měly něco dělat,“ říká Simon Bager, vedoucí studie.

Studie se zabývala nejen tím, které z těchto návrhů mají největší potenciál odlesňování reálně snížit, ale také tím, zda jsou tyto návrhy politicky dosažitelné. „Asi nikoho nepřekvapí, že je menší podpora těch návrhů, které jsou tvrdší – jako jsou restrikce na dovoz určitého zboží,“ komentuje spoluautor studie Martin Persson.

Autoři prošli 1141 návrhů, které EU získala z workshopů různých společností, zainteresovaných skupin a think tanků. Zároveň autoři jako podklady použili návrhy různých výzkumných zpráv a publikací. Z tohoto množství vzešlo celkem 86 konkrétních návrhů. Pouze dva z nich ale podle autorů studie splňují to, že by mohly mít zamýšlený efekt, daly se realizovat v praxi a zároveň měly dostatečnou politickou podporu.

První návrh spočívá v tom, že by se dovozci produktů, které mají vliv na odlesňování, podrobovali pravidelným prověrkám či auditům. „Tím pádem by nesli zodpovědnost za to, že jim jejich dodavatelé poskytují produkty, které nějakým způsobem přispívají k odlesňování. Takový systém je podle našeho názoru důvěryhodný, ve Franci a Anglii několik takových případů existuje. Je ale důležité přesně stanovit, jakých společností by se týkal, jaké by byly jejich závazky a také, jaké by byly případné sankce,“ vyjmenovává Simon Barger.

Druhou možností je podle studie podporovat dialog zainteresovaných skupin – jednotlivých firem, zástupců občanské společnosti a politiků. Ti by se společně domlouvali na možných způsobech, jak v dodavatelském řetězci, u dané komodity nebo v dané oblasti odlesňování zabránit. Příkladem je podle vědců sojové moratorium pro Amazonský deštný prales z roku 2006, kdy se spolu zástupci Greenpeace, Světového fondu na ochranu přírody a na druhé straně producenti a exportéři sóji dohodli na ukončení exportu sóji z oblastí vykáceného amazonského deštného pralesa. „Tato možnost nabízí aktivní účast i těm, jichž se jednání týkají,“ uzavírá Martin Persson. Autoři studie doufají, že jejich zjištění poslouží jako inspirace všem, kdo se na nových legislativních návrzích EU budou podílet.

