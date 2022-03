EU projedná energetické sankce vůči Rusku

Pavel Hanzl 21.3.2022 18:16

Děkuji za důvěru, přijel jsem z roboty.

Celá záležitost je mi naprosto jasná, jako všechno ostatní (pokud jste si všimli).

NATO musí udělat "čisté nebe", Ukrajinci už pozemní jednotky povraždí sami.

Námitka, že to bude záminka pro rozpoutání 3. sv. války je zcela nesmyslná, protože Putin do něčeho takového zásadně nepůjde, protože ví, že že by to prohrál a znamelo by to totální zničení celého Ruska.

Kdyby to nevěděl, rozpoutal by tu válku už dávno.



Jediné, na co hraje, je naše zbabělost a stálé zdůvodňování proč to nejde. (Něco mi to připomíná i tady).



Pokud Ukrajina padne, tu válku budeme mít tady a Evropa bude stále řešit, proč to nejde a Macron bude stále více "znepokojen".



Nás nemůže porazit Putin a jeho cha cha superKinžál, ale vlastní podělanost. Už je vám lépe?

Tohle jste ode mne čekali? Píšu to sem už poněkolikáté.

Odpovědět