EU slíbila vložit 100 milionů eur do klimatického adaptačního fondu OSN

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má na starosti klimatickou politiku, na konferenci OSN o změnách klimatu COP26 v Glasgow slíbil, že EU vloží 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) do klimatického adaptačního fondu OSN. Tento fond poskytuje finance rozvojovým zemím postiženým dopady změn klimatu.

"Dnes je den, kdy musíme pracovat také na adaptaci. Finanční adaptace je rozhodující," cituje Timmermanse agentura Reuters. "My všichni sebou musíme hodit a musíme to udělat teď. Proto Evropská komise přispěje 100 miliony eur do adaptačního fondu, protože ti, kteří potřebují zdroje na adaptaci, potřebují také předvídatelnost a jasno ohledně jejího uskutečnění," řekl Timmermans. EU uvedla, že peníze půjdou z unijního rozpočtu.

