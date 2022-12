Přehled: EU v boji s energetickou krizí sáhla k danění zisků či omezení cen plynu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Výběr hlavních letošních kroků a rozhodnutí EU v boji proti energetické krizi.2. února - Evropská komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie, na něž mají členské země Evropské unie zásadně odlišné názory. Komise v takzvané taxonomii vyšla vstříc zemím jako Francie, Polsko či Česko, které chtějí na jádro a plyn sázet při odstavování elektráren či tepláren využívajících uhlí nebo ropu. V červenci to schválil Evropský parlament.

8. března - Evropská komise (EK) oznámila, že v letošním roce plánuje snížit závislost unie na ruském plynu o dvě třetiny a ukončit závislost na ruských dodávkách plynu "mnohem dříve než v roce 2030". Dosáhnout toho chce rychlejším přechodem na alternativní dodávky a čistou energii.

30. září - Členské země EU se ve snaze zmírnit dopady aktuální energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Jedna z částí krizového balíku stanovuje limit 180 eur za megawatthodinu (MWh) pro příjmy elektráren využívajících levnější zdroje než plyn, jako jsou obnovitelné zdroje, jaderná energie a hnědé uhlí. Dalším pilířem souboru je nejméně 33procentní zdanění mimořádných příjmů společností dodávajících fosilní paliva. Peníze odebrané energetickým společnostem plánují využívat na podporu zranitelných skupin obyvatel a podniků nebo na financování úsporných opatření. Systém je dočasný. Začal se uplatňovat od 1. prosince 2022, potrvá do 31. prosince 2023. Cíle týkající se snížení spotřeby budou platné do 31. března 2023, povinný strop pro tržní příjmy platí do 30. června 2023.

4. října - Státy EU se shodly na rozdělení přibližně 20 miliard eur (490 miliard Kč) určených k podpoře energetické nezávislosti na Rusku. Ministři financí podpořili návrh připravený českým předsednictvím, na jehož základě budou moci členské země využít při přechodu k novým zdrojům energií část peněz z unijních fondů získaných prodejem emisních povolenek. Česká republika by měla dostat asi 16,7 miliardy Kč.

6. října - Evropská komise a Norsko ohlásily v Praze spolupráci s cílem snížit cenu plynu. Norsko je při dramatickém propadu dodávek z Ruska pro EU nyní klíčovým dodavatelem, přičemž podle komise ze severské země v prvních osmi měsících roku pocházela asi pětina spotřeby.

19. prosince - Země EU se po mnoha týdnech vyjednávání shodly na parametrech nouzového omezení cen plynu v případě jejich výrazného růstu. Oznámilo to české předsednictví Rady EU. Jeho kompromisní návrh podpořila velká většina zemí včetně Německa, které bylo dlouhodobě proti. Cenový strop by se měl automaticky aktivovat v případě, že cena plynu na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF) tři dny v řadě překročí 180 eur (asi 4360 Kč) za megawatthodinu (MWh). Zároveň musí její rozdíl proti průměrné světové ceně zkapalněného zemního plynu (LNG) činit nejméně 35 eur.

