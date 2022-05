Europoslanci chtějí omezit elektronický odpad zavedením jednotné nabíječky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Do dalšího projednávání dnes Evropský parlament poslal návrh na zavedení jednotné nabíječky. Cílem opatření je snížit množství elektronického odpadu a usnadnit používání mobilních telefonů a dalších přístrojů. Navrhovaná pravidla by zajistila, že spotřebitelé již nebudou potřebovat novou nabíječku a kabel při každém nákupu nového zařízení a budou moci používat jednu nabíječku pro všechny své malé a středně velké elektronické přístroje.

Mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka či přenosné reproduktory, které lze dobíjet pomocí kabelu, by musely být vybaveny portem USB typu C, a to bez ohledu na výrobce. Výjimky by se vztahovaly pouze na zařízení, která jsou příliš malá na to, aby byla tímto portem vybavena, jako jsou chytré hodinky, zařízení pro osobní péči nebo sportovní zařízení.

Poslanci požadují, aby na nových zařízeních byly prostřednictvím štítku jasně uvedeny informace o možnostech nabíjení a o tom, zda je výrobek vybaven nabíječkou. Cílem je předcházet matení uživatelů a usnadnit rozhodování spotřebitelů, kteří často vlastní několik různých zařízení a ne vždy potřebují další nabíječky.

Opatření je podle svých tvůrců součástí širšího úsilí EU o udržitelnější výrobky na unijním trhu, zejména elektroniku, a o snížení množství elektronického odpadu. Změnu směrnice o rádiových zařízeních přijal výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v dubnu. Evropský parlament dnes tento vyjednávací postoj potvrdil. Následovat by mělo jednání se zástupci členských států v Radě EU.

"Univerzální nabíječka je důležitým krokem pro snižování elektronického odpadu, ale také pro vyšší pohodlí spotřebitelů. Asi nikdo z nás nechce hromadit doma různé druhy nabíječek," uvedl český europoslanec a člen výboru pro vnitřní trh Marcel Kolaja. "Díky harmonizaci technologie rychlého napájení také zabráníme výrobcům bezdůvodně snižovat rychlost napájení, jak se doposud dělo,“ dodal.

Parlament a jeho výbor pro vnitřní trh požadují společné řešení pro nabíječku již deset let a dlouhodobě vyzývají Evropskou komisi, aby v této věci konala. "Doufám, že se už konečně dostaneme dál," řekl ČTK český europoslanec Luděk Niedermayer. Snahy zkoušet zavedení jednotné nabíječky dobrovolnou cestou podle něj dosud ztroskotávaly především na konzervatismu firem a neochotě měnit své technologické standardy. "Žádný silný racionální argument proti tomu nebyl," připomněl.

