Europoslanci podpořili přísnější omezení emisí, než navrhla Evropská komise

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ruud Morijn Photopraphy / Shutterstock.com Dosud platný závazek přitom počítá se 40procentním omezením.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Většina poslanců Evropského parlamentu podpořila návrh, aby Evropská unie omezila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 60 procent proti úrovním roku 1990. V těsném hlasování o pozměňovacích návrzích k takzvanému klimatickému zákonu se přiklonili k variantě, která jde v emisních limitech dále než zářijový plán Evropské komise. Výsledky úterního hlasování dnes ráno zveřejnil EP. Unijní exekutiva navrhla cíl nejméně 55 procent. Část europoslanců jej chtěla zachovat, další prosazovali dokonce až 70procentní metu.

Šedesátiprocentní variantu podpořilo 352 poslanců včetně většiny členů početně silných skupin socialistů, liberálů a zelených. Proti bylo 326 zákonodárců, zdrželo se 18. Ostatní návrhy potřebnou podporu nezískaly.

Dosud platný závazek přitom počítá se 40procentním omezením.

Limity k roku 2030 jsou součástí normy, která má stanovit podmínky pro to, aby unie byla v polovině století klimaticky neutrální. Tedy aby neprodukovala žádné emise skleníkových plynů nebo aby takové emise vyvážila například výsadbou stromů. O jejím celém textu budou poslanci hlasovat dnes odpoledne. Kvůli karanténním omezením však většina zákonodárců hlasuje na dálku a parlament proto zveřejní výsledky až ve čtvrtek ráno.

Pokud celý text poslanci potvrdí, začne o něm EP vyjednávat se členskými státy. Zvláště některé země severní a západní Evropy již daly najevo, že podporují hodnoty navržené komisí. Vlády některých zemí východního křídla EU včetně Česka či Polska však považují i 55procentní cíl za nereálný vzhledem k očekávaným dopadům na ekonomiku.

Jak dohodu hodnotí ekologické organizace

Jan Freidinger z Greenepace k tomu řekl: „Evropský parlament svým hlasováním přiblížil klimatickou politiku doporučením vědců a dal tak naději mladým lidem i budoucím generacím, že naše planeta stále bude místem, kde mohou žít. V ceste už stojí jen několik málo zemí EU a jejich lídři, bohužel včetně premiéra Babiše, který snahy řešit klimatickou krizi opakovaně podkopává a vystupuje proti jakémukoliv přiblížení klimatických cílů doporučením klimatologů.”

Michaela Pixová z Klimatické koalice řekla: „Vyšší ambice Evropského parlamentu jsou zcela určitě krokem správným směrem a mnohem víc nás přibližují k plnění cílů Pařížské dohody, k jejichž dosažení by podle vědeckých závěrů bylo v tuto chvíli potřeba emise do roku 2030 snížit alespoň o 65 %. Zatímco Evropský parlament vyslechl občany Evropské unie, kteří volají po mnohem důraznějším boji s klimatickou krizí, česká vláda hrozby představované nebezpečným oteplením nadále podceňuje. Nejen že pro rychlejší přechod na klimaticky neutrální hospodářství nedělá téměř vůbec nic na domácí půdě, ale s největší pravděpodobností v tom bude chtít blokovat i zbytek Evropské unie. Doufejme proto, že v blížících se parlamentních volbách zvítězí strany, které klima berou vážně.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA řekl: „Evropský parlament podpořil nejen lepší ochranu klimatu, ale také větší impuls pro nutnou modernizaci naší ekonomiky. Vyšší cíl pro snižování emisí by znamenal vyšší cíl pro rozvoj čistých obnovitelných zdrojů a úspor energie - tedy větší příležitosti pro evropský průmysl, nová pracovní místa i nižší účty rodin za energie.”

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Evropský parlament dostál svému mandátu, se kterým byl loni zvolen, tedy hájit zájmy evropských občanů, kteří chtějí řešit klimatickou krizi co nejrychleji. Míč je nyní na straně členských států, kde lze ale očekávat největší neshody. Do konce roku by však měl být nový cíl znám a výsledek parlamentního hlasování nahrává tomu, že se konečný cíl bude pohybovat v rozmezí 55 – 60 %.”

reklama