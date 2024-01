Europoslanci přijali směrnici proti klamavému označování výrobků za ekologické

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Výrobce nebude také moci tvrdit, že jejich produkt má menší, nulový nebo dokonce pozitivní dopad na životní prostředí, pokud je toto tvrzení založeno pouze na kompenzaci emisí skleníkových plynů.

Evropský parlament (EP) schválil směrnici, která má bránit zavádějícímu označování výrobků za ekologické. Klade si za cíl chránit spotřebitele, ale i firmy, které ekologicky šetrné produkty skutečně vyrábí. Až opatření potvrdí také členské státy, budou mít hlavní města dva roky na zapracování směrnice do národních legislativ.

Věc se týká označení jako "biologicky rozložitelný", "klimaticky neutrální" nebo "přírodní" a další. Aby evropští výrobci mohli taková tvrzení použít na svých etiketách, budou muset získat schválení nezávislého úřadu. Evropská komise směrnici navrhla v březnu 2022 a opřela se tehdy o vlastní studii z roku 2020. Podle ní je více než 53 procent podobných tvrzení, která unijní exekutiva prověřila, neopodstatněných, neurčitých nebo zavádějících. Rovných 40 procent pak nebylo podloženo vůbec žádnými fakty.

Směrnice se rovněž zabývá trvanlivostí výrobků. Zakázané bude například tvrzení, že pračka vydrží 5000 pracích cyklů, aniž by to byla za běžných podmínek pravda, nebo že dotyčné zboží lze opravit, aniž to bylo možné.

Výrobce po začátku platnosti opatření také nebude dále moci tvrdit například, že jejich produkt má menší, nulový nebo dokonce pozitivní dopad na životní prostředí, pokud je toto tvrzení založeno pouze na kompenzaci emisí skleníkových plynů.

Devítiměsíční investigace listů The Guardian, Die Zeit a neziskové organizace SourceMaterial loni zjistila, že pouze osm z 29 projektů schválených neziskovou společností Verra, jednou z největších v odvětví kompenzování skleníkových plynů, má skutečně pozitivní dopad na životní prostředí. Se společností Verra spolupracovala řada velkých světových firem, které se nyní díky takzvaným uhlíkovým kompenzacím prohlašují za klimaticky neutrální.

Firma může kompenzovat svoji uhlíkovou stopu například tím, že spustí projekt ochrany deštného pralesa nebo jiné přírodní oblasti. Jeden čtvereční kilometr tropického lesa podle vzorce společnosti Verra absorbuje ekvivalent 40 000 tun CO2 a "anuluje" tím tentýž objem uhlíkových emisí, která firma svou činností vyprodukuje. Agentura Bloomberg nicméně už v roce 2020 zjistila, že například společnosti Disney nebo banka J.P. Morgan "chránily" porost, který již byl součástí chráněné rezervace nebo národního parku, a tedy nikdy nebyl v ohrožení pokácení. Firmy tedy nemohly právem tvrdit, že se tímto způsobem vykoupily ze své uhlíkové stopy.

Disney ani J.P. Morgan agentura Bloomberg s Verrou nespojuje - její potvrzení o účinnosti svých uhlíkových kompenzací získaly podle Guardianu například společnosti Shell, Gucci, easyJet, Leon, ale třeba také hudební skupina Pearl Jam.

