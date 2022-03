Evropská komise chystá energetické štítky i pro mobily a tablety

Jaroslav Řezáč 8.3.2022 20:23

a k čemu by to bylo? je jasné, kolik aplikací používá, tolik to žere a to když se k tomu přidá internet, tak to aby měl v kapse nabíječku... na tohle nepotřebuje nikdo energetický štítek ale méně závislosti na aplikacích a internetu.

Odpovědět