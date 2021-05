Evropská komise varovala Polsko ve sporu o těžbu v uhelném dole Turów

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr Podle Soudního dvora EU byla žádost Prahy o preventivní zastavení těžby oprávněná, neboť nelze předem vyloučit, že Polsko pravidla o ochraně životního prostředí skutečně porušuje. Je také "dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území", konstatoval soud.

Evropská komise vyzvala Polsko, aby se podřídilo pátečnímu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a dodržovalo dočasný zákaz těžby v uhelném dole Turów. Soudní dvůr EU v pátek vyhověl české žádosti o vydání předběžného opatření; zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu.

Polská vláda dala podle agentury DPA již dříve najevo, že nařízení nehodlá uposlechnout. Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátečním prohlášení uvedl, že s povrchovým dolem Turów je spojeno čtyři až sedm procent produkce elektrické energie v zemi. "Polská vláda nepodnikne žádné kroky, které by měly dopady na energetickou bezpečnost Polska," prohlásil Morawiecki.

Pokud by polské úřady verdikt soudu nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty. "Komise bude monitorovat dodržování opatření, které bylo vydáno," uvedl výkonný orgán Evropské unie.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu Turów, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Česká strana Polsko obvinila, že porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

Podle Soudního dvora EU byla žádost Prahy o preventivní zastavení těžby oprávněná, neboť nelze předem vyloučit, že Polsko pravidla o ochraně životního prostředí skutečně porušuje. Je také "dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území", konstatoval soud. Varšava tato tvrzení odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044.

"Stále hlubší zasahování orgánů Evropské unie do kompetence polských úřadů zavání kolonialismem a je nepřijatelné," reagoval polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Podotkl také, že z uzavření dolu Turów by mělo prospěch Německo.

