Evropské země mají zájem o plyn z Ázerbájdžánu, řekl prezident Alijev

Řada evropských zemí se obrátila na Ázerbájdžán s žádostí o nákup plynu. Řekl to podle agentury Reuters ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Dodal ale, že jeho země musí nejprve zvýšit těžbu, aby byla schopná zajistit vyšší dodávky. V současnosti Ázerbájdžán prodává plyn Turecku, Gruzii, Řecku, Bulharsku a Itálii, kam plyn dodává prostřednictvím plynovodů obcházejících Rusko.

EU tradičně spoléhala na plyn z Ruska, který pokrývá 40 procent její potřeby. Po ruské invazi na Ukrajinu ale hledá alternativy. Rusko již přerušilo dodávky plynu do řady zemí EU poté, co odmítly platit v rublech.

"V posledních měsících se na nás obrátilo několik evropských zemí s žádostí o nákup plynu. Není to však jednoduché, protože ho musíme nejprve vytěžit," prohlásil Alijev. Země podle něj dělá vše pro to, aby rostoucí poptávku uspokojila a v současné době na této otázce spolupracuje s Evropskou komisí. Přímo však žádnou zemi nejmenoval.

Ázerbájdžán plánuje v příštích čtyřech až pěti letech zdvojnásobit kapacitu svého plynovodu Transanatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), kterým v současnosti ročně dodá 16,2 miliard metrů krychlových plynu do Turecka a jižní Evropy. V letošním roce chce země zvýšit vývoz plynu na 24 miliard metrů krychlových z loňských 22 miliard metrů krychlových a do Evropy poslat deset miliard metrů krychlových plynu. Představitelé země také vypracovali plány na zvýšení těžby plynu do roku 2026 na 50 miliard metrů krychlových ročně.

Rusko tento týden snížilo dodávky do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 kvůli zpožděním při pravidelné údržbě. Moskva také varovala před dalším zpožděním oprav, které by mohlo způsobit pozastavení všech toků.

Nevládní organizace hájící lidská práva pravidelně kritizují vládnoucí režim v Ázerbájdžánu, který podle nich tvrdě trestá jakýkoliv odpor proti režimu. Oponenti jsou stíháni z různých - podl kritiků smyšlených - důvodů, které se mohou pohybovat od daňových úniků až po držení zbraní nebo drog. Ilham Alijev nastoupil do čela země po svém otci, který zemřel v roce 2003. Jakékoli zneužívání moci svým režimem rozhodně popírá.

