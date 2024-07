Expert: Klima může mít vliv na zásoby pitné vody, Česko se ale obávat nemusí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klima může mít vliv na zásoby pitné vody, Česko se ale obávat nemusí, protože má dobré zabezpečení svých zdrojů. Problém může mít do budoucna s užitkovou vodou, řekl v rozhovoru s ČTK Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka."Zásobování pitnou vodou z vodního řadu je u nás poměrně robustní a zabezpečenost zdrojů pitné vody vysoká, s pitnou vodou by problém být neměl. Její spotřeba vlivem ekonomických důvodů stále klesá, dnes jsme na méně než polovině spotřeby na člověka ze začátku 90. let 20. století," uvedl Hrdinka.

Hrdinka míní, že problém může být do budoucna se zásobením průmyslu a energetiky užitkovou vodou, jejíž zásoby i dostupnost bez opatření v krajině a na tocích se bude ve střednědobém horizontu snižovat.

"Ale hydrologové a vodohospodáři nezahálejí. Schválená vládní koncepce pro řešení dopadů sucha dává výhled, co udělat na desítky let dopředu s ohledem na financování jednotlivých opatření, ale jsem v jejich realizaci optimista," dodal.

"Může se zmenšovat nedostupnost vody v čase i prostoru, s postupem klimatické změny se některá místa na planetě trvale vysušují, například subsaharská Afrika, jinde je zas podnebí vlhčí, kupříkladu na Sibiři," uvedl Hrdinka.

Poukázal na fakt, že se zvyšuje extrémnost klimatu, což může být problematické. "Prodlužují se období sucha, která se střídají s prudkými lijáky, které nedokáže krajina, a potažmo i lidstvo, beze zbytku využít. Voda řekami rychle odtéká, a to i v zimě, kdy dnes u nás více prší, než sněží. Voda ze sněhu pak na jaře v krajině nebo půdě, a potažmo v zásobách podzemních vod, chybí," dodal.

Podle něj lze obecně dělat dvě věci. Buď posilovat retenční kapacitu půdy zvyšováním její kvality a přeměnou krajiny. Tím se zvýší zásoby vody v půdě i podzemní vody, z čehož prosperuje krajina a zemědělská a lesní produkce.

Druhou možností je zvyšovat zásoby vody v povodí prostřednictvím nových zdrojů, například výstavbou multifunkčních vodních nádrží. Jsou to zásoby využitelné pro člověka a jeho činnost v hospodářství. Platí to pro oblasti, které nemají jiný velký zdroj vody než srážky, tedy i Česko.

Vody je v rámci velkého vodního oběhu na zemském povrchu stále stejně. Nicméně je velmi nerovnoměrně geograficky rozložena či dosažitelná v čase i prostoru na různých místech planety. To se nekryje s geografickým rozšířením lidstva na Zemi a poptávkou po vodě.

reklama