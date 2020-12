Farmáři po celé Indii protestují proti zemědělské reformě

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | nandhukumar / pixabay.com Farmáři chtějí dosáhnout odvolání reformy, schválené v září, která umožňuje vstoupit do obchodování s plodinami soukromníkům.

Tisíce indických farmářů se dnes zapojily do protestů proti reformě zemědělského zákona, která podle nich ovlivní obchodování s plodinami v jejich neprospěch. Na některých místech nespokojení zemědělci zablokovali silnice a železnice, aby zabránili lidem dostat se včas do práce a dopravit zboží na trhy. Organizace farmářů na dnešek vyzvaly k celostátní stávce poté, co tři kola jejich jednání s vládou premiéra Naréndry Módího nepřinesla žádné výsledky, informoval dnes zpravodajský server BBC News.

Zemědělci ze severoindických států Paňdžáb a Harijána, které sousedí s metropolí Dillí, demonstrují proti zemědělské reformě již dva měsíce. V hlavním městě a jeho okolí si vybudovali protestní tábory, ve kterých přespávají celé rodiny.

"Nedovolíme vládě, aby měnila pravidla. Poškodí příjmy farmářů a naplní kapsy velkých firem," řekl agentuře Reuters 66letý farmář Gurvinder Singh ze státu Paňdžáb.

Farmáři chtějí dosáhnout odvolání reformy, schválené v září, která umožňuje vstoupit do obchodování s plodinami soukromníkům. Podle farmářů tak vláda od nich přestane kupovat obilí za garantovanou minimální cenu a volná soutěž stáhne ceny dolů. Vláda naopak tvrdí, že reforma zemědělcům umožní prodávat svou úrodu nezávisle a zvýší produkci prostřednictvím soukromých investic.

Výzvu ke stávce podpořilo nejméně 20 regionálních a celoindických opozičních stran. Další rozhovory mezi vládou a farmáři se mají konat ve středu.

