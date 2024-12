Fiala: ČR bude v EU usilovat o odklad nového systému povolenek na r. 2028

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Česká republika bude v EU usilovat o odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 minimálně na rok 2028. Podle současných plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027. Česká vláda bude chtít odklad využít k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Stát zároveň odmítá nový návrh Evropské komise na snižování emisí do roku 2040.Podle Fialy je nutná revize celkové zelené politiky EU. "Musíme zreálnit ekologické cíle, aby neměly negativní vliv na celou ekonomiku," řekl premiér. Jedním z konkrétních návrhů Česka tak bude úprava připravovaného nového systému obchodování s emisními povolenkami, který by se od roku 2027 mohl rozšířit i na dopravu nebo na vytápění budov.

"Budeme přesvědčovat naše kolegy v EU, aby se přidali k našemu návrhu odložit účinnost systému ETS 2 na rok 2028. Do té doby chceme zavést silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií," uvedl Fiala. Pokud by se tak nestalo, tak podle něj hrozí zvýšení nákladů pro domácnosti, průmysl a podnikatele. "A to rozhodněme nechceme dopustit," dodal.

Podle něj je pro Česko důležité dosáhnout odkladu minimálně o rok. "Dovedli bychom si představit i delší odklad, například do doby, než budou ceny energií v Evropě opravdu konkurenceschopné, ale jsme realisté a snažíme se najít co nejširší shodu," podotkl premiér.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) upozornil na to, že je už vypracovaný tzv. non-paper, tedy neformální dokument, který vláda schválila v minulém týdnu. Hladík materiál postupně představuje svým protějškům z ostatních členských zemí. "Musím říct, že celá řada hlavně středoevropských i některých velkých západoevropských zemí tomuto návrhu zatím neformálně vyjádřila podporu," řekl ministr. Konkrétní státy ale jmenovat nechtěl. Podle něj by se v následujících týdnech měla vykrystalizovat skupina států, která bude za návrhem stát.

"Je potřeba zpřehlednit to, jakým způsobem se bude ta povolenka obchodovat. Aby tu nebyly diskuse, jak se bude vypočítávat a kolik bude stát," dodal Hladík. Podle Fialy by ideální cestou byla úprava unijní legislativy k emisním povolenkám.

Česko se bude podle Fialy zároveň snažit i o úpravu dalších cílů EU v environmentální politice. Stát například odmítá nový návrh EK na snížení emisí do roku 2040 o 90 procent oproti roku 1990. Dalším cílem ČR je také revize cílů EU v automobilovém průmyslu. Premiér v této souvislosti připomněl společnou iniciativu ČR a Itálie s podporou dalších států, která vyzývá EU, aby zmírnila sankce, které se mají od příštího roku uplatňovat vůči automobilkám, jež nesplní vymezené ekologické cíle.

V současnosti emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Státy EU mají výnosy z povolenek využívat na ochranu klimatu. Letošní výnosy z povolenek v ČR budou podle odhadů činit kolem 40 miliard korun.

