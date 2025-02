Fiala má pochybnosti o dohodě EU o průmyslu, spojuje podle něj protichůdné cíle

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Premiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil pochybnosti o tom, zda bude úspěšná Dohoda o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal), kterou připravila Evropská komise. Dohoda se snaží spojit protichůdné cíle, když usiluje o zachování klimatických ambicí EU a zároveň o růst konkurenceschopnosti evropského průmyslu, řekl premiér po jednání vlády. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) upozornil, že dohoda nepočítá se zvyšováním výdajů na obranu, ke kterému budou muset evropské země přistoupit."Na první pohled se zdá, že jsou spojovány protichůdné trendy, kdy na jedné straně je to podpora průmyslu, na druhé straně zachování green dealu," zmínil Fiala evropský program, který předpokládá snižování emisí skleníkových plynů v Evropské unii a dosažení takzvané uhlíkové neutrality v polovině století. Podle premiéra bude Česko v EU nadále usilovat o vytvoření aliance států, které budou chtít kvůli posílení konkurenceschopnosti revidovat klimatické cíle unie.

Stanjura upozornil, že úsilí o dekarbonizaci zvyšuje náklady evropských firem. Tím se podle něj snižuje jejich konkurenceschopnost na globálním trhu. Omezení, která firmy musejí přijímat kvůli snížení emisí, pak podle něj motivuje evropské podniky k investicím mimo unii.

Ministr také zdůraznil, že dohoda nebere v potaz změněnou bezpečnostní situaci v Evropě, která bude vyžadovat zvýšení obranných výdajů. "Nebudeme mít na zvýšení výdaje na obranu a nezměněný objem dekarbonizace peníze," varoval. Dodal, že nedostatek potřebných peněz nelze řešit zvyšováním zadlužení.

Dohodu o čistém průmyslu by měla Evropská komise detailně představit dnes. Podle prvních zveřejněných informací dokument počítá s tím, že by Evropa měla zjednodušit pravidla státní podpory, zmírnit rizika spojená s dohodami o nákupu elektřiny a změkčit pravidla upravující zimní skladování plynu, aby snížila náklady energeticky náročnému průmyslu a zvýšila jeho konkurenceschopnost. Plán by měl zajistit udržení průmyslové výroby v EU a zachování konkurenceschopnosti evropských firem vůči Spojeným státům a Číně.

