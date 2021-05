Firma musí Lesům ČR zaplatit za špatné vyčištění lesa u Břeclavi od munice Licence | Volné dílo (public domain) Foto | stafichukanatoly / pixabay.com Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Firma MPK net musí státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) zaplatit za špatné vyčištění Bořího lesa u Břeclavi od munice. Pravomocně o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, který odvolání MPK net zamítl a potvrdil tím loňský verdikt hradeckého okresního soudu. ČTK to zjistila na krajském soudu. Munici po lese rozmetal na konci 2. světové války výbuch továrny Muna. Lesy ČR les postupně od munice čistí, práce v hodnotách milionů korun na to podnik zadává specializovaným firmám. "Jsme rádi, že nám dal soud za pravdu a potvrdil, že jsme slevu z ceny díla uplatnili oprávněně," řekla ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová. Spor o kvalitu prací se týkal čtvrté etapy asanace Bořího lesa, kterou dělala MPK net. Lesy ČR nechaly v roce 2019 na namátkově vybraných místech udělat dva kontrolní průzkumy, zda na vyčištěném území nějaká munice po firmě nezůstala. Kontroloři nalezli několik kusů munice. Firmě MPK net proto Lesy ČR vypověděli v průběhu šesté etapy smlouvu a uplatnily slevu z ceny díla. Slevu z díla si Lesy ČR částečně započetly tím, že firmě MPK net neuhradily dvě faktury za práce v celkové výši 425 147 korun. MPK net pak Lesy ČR zažalovala s návrhem, aby jí Lesy ČR faktury zaplatily. Tento návrh okresní soud loni zamítl. Soud ve sporu také vyhověl požadavku Lesů ČR, aby MPK net podniku zaplatila do požadované celkové slevy ještě dalších 46.753 korun. Podle soudu si Lesy ČR své nároky účtovaly oprávněně. Lesy ČR uplatněnou slevu z díla soud posoudil jako smluvní pokutu. Lesy ČR se domáhaly i toho, aby jim MPK net zaplatila 111 490 Kč za náklady, které měl státní podnik s kontrolním pyrotechnickým průzkumem. Tento návrh Lesů ČR soud zamítl. LČR se proti tomu neodvolaly. Žádné ze stran sporu soud nepřiznal úhradu nákladů řízení. MPK net u soudu tvrdila, že z asanovaných ploch byla munice řádně odstraněna. Firma zpochybňovala metody průzkumu a poukazovala na to, že kontrola byl provedena až po několika měsících od předání vyčištěných ploch Lesům ČR. Zanesení munice mohlo podle firmy být i součástí konkurenčního boje mezi firmami, které les čistí. Lesy ČR svůj postup označily za objektivní a správný. Kontrolní průzkum dělali specialisté z Vojenských lesů a statků ČR. Dva z nich jako svědci u soudu uvedli, že nezaznamenali, že by munice nalezená na údajně vyčištěných plochách byla do země vložena dodatečně. Letos v dubnu skončila rok trvající sedmá etapa čištění Bořího lesa. Prohledáno v ní bylo 30,23 hektaru. Sedmou etapu dělala společnost Zámecký lihovar Domoradice. Podle obchodního rejstříku je vlastníkem Zámeckého lihovaru Domoradice i společnosti MPK net firma PLKM Group z Domoradic u Vysokého Mýta. "Od roku 2015 pyrotechnici dosud vyčistili 322 z 500 hektarů s celkovými náklady včetně přípravy ploch ve výši 37,2 milionu korun," uvedla Jouklová. Do 26. května mohou zájemci podat nabídky na osmou etapu, která má 30 hektarů. V ideálním případě by práce mohly začít letos v červnu a trvat rok. V Bořím lese měli továrnu Muna za druhé světové války nacisté. Při osvobozování ji sovětská armáda zlikvidovala a vyhodila ji do povětří. Po výbuchu bylo municí zasaženo asi 750 hektarů lesa. Odborníci v minulosti vyčistili 250 hektarů, od roku 2015 se v etapách čistí zbytek. Celkem by mělo vyčištění lesa přijít na 50 milionů korun, je rozčleněno na deset etap. reklama Zdeněk Rychtera tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

