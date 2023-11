Firmám, jež opraví památkově chráněný most v Krumlově, hrozí pokuta od ČIŽP

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stavebním firmám, které opraví památkově chráněný Lazebnický most v Českém Krumlově, hrozí pokuta až milion Kč od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Firmy na poslední chvíli změnily způsob, jak přivezou materiál k mostu. S Povodím Vltavy se dohodly, že to bude provizorní cestou v korytě Vltavy, neoznámily to ale úřadům, řekla ČTK mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Krajský úřad zastavil práce na stavbě, dokud firmy nezískají potřebné dokumenty, informoval na na facebooku spolek Přátelé vod pětilisté růže a potvrdila to i inspekce. Zásah do řeky ohrožuje ryby, jak uvedl spolek, který podal podnět inspekci.

Termín oprav by to ohrozit nemělo, řekl dnes ČTK krumlovský místostarosta Zbyněk Toman (ODS). Práce za 32 milionů Kč by měly skončit před příští turistickou sezonou, od ledna bude most zavřený.

"Zastavili jsme činnost a bude se to řešit jako přestupek. Na poslední chvíli změnily (firmy) způsob úpravy koryta, neměly potřebný souhlas, změnu nenahlásily včas," řekla ČTK Loužecká. Most opravuje sdružení firem MI- Roads a Doprastav.

Radnice v polovině listopadu informovala, že v korytě Vltavy vybudují dělníci cestu pro dopravu materiálu, aby stroje nepoškodily náplavku a ulice historického centra. Původně chtěly firmy vozit materiál po náplavce, jak řekl místostarosta. Jenže zjistily, že pod lávkou pod pivovarem s auty neprojedou a že náplavka není stavěná na velkou zátěž v podobě jeřábů.

"Domluvily si s Povodím Vltavy, že budou jako dopravní cestu používat řeku, ale neprojednaly to dostatečně s orgány životního prostředí, tam udělaly jednoznačnou chybu. Termín stavby by to nemělo ohrozit," řekl Toman. V Krumlově dnes jednali zástupci města, firem i rybářů. Výsledkem je, že firma po opravě zásah do řeky kompenzuje.

Radnice již 13. listopadu informovala, že dočasný násyp v řece povede k mostu od pivovaru a po rekonstrukci mostu ho firmy zase odstraní. Spolek Přátelé vod pětilisté růže upozornil, že firmy si s Povodím Vltavy dohodly, že vznikne 700 metrů dlouhá cesta k mostu v korytě řeky. "Nic z toho nebylo v projektu. Samozřejmě se to Povodí Vltavy hodí, poněvadž se hezky vyhrabe dno řeky, a to zadarmo. Že se ve Vltavě vyskytují zvláště chráněné druhy ryb a mihulí, je jim jedno. Že se teď vytírá pstruh a kombinace velkého množství uvolněných sedimentů s nízkým průtokem je pro jikry fatální, to je jim taky jedno," uvedl spolek v polovině listopadu.

Samotná oprava začne v lednu, teď dělá firma přípravy. Práce potrvají do května, od 2. ledna 2024 bude most zavřený pro auta i pro chodce.

Stav mostu, který spojuje střed města s hradem a zámkem, je havarijní. Dřevěné části napadla dřevokazná houba, původní ocelové nosníky z 50. let minulého století také nelze jenom opravit. Po opravě zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva. Na opravu použije firma tři druhy dřeva - smrk, modřín a dub. Soch na mostě se oprava nedotkne.

Český Krumlov, v němž žije asi 13.000 lidí, vlastní 28 mostů a lávek.

