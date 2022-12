Ministerstvo životního prostředí chce desetinásobně snížit limit pro nahlašování kyanidů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radim Holiš / Radim Holiš / Wikimedia Commons Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy.

Ministerstvo životního prostředí připravuje v reakci na dva roky starou havárii na řece Bečvě desetinásobné snížení limitu pro nahlašování kyanidů v odpadech do veřejného registru. Mělo by tak podle něj být možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami. Nařízení úřad poslal do připomínkového řízení. Kyanidy se už v registrech dlouhodobě sledují, a to jako úniky do vod a do půdy a jako přenosy v odpadních vodách. Nyní musí firmy hlásit množství nad 500 kilogramů kyanidů v odpadech za rok.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Policie dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V Rožnově má sídlo společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly a byla v kauze obžalována. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, protože první ryby začaly v řece hynout dál než tři kilometry od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíž k místu nálezu prvních uhynulých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.

V reakci na havárii vznikla ve Sněmovně vyšetřovací komise, která v závěrečné zprávě zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Část politiků žádala také zpřísnění legislativy.

Znečišťovatelé mají povinnost informovat o množství vypouštěných kyanidů či jiných toxických látek do vody či odpadů při překročení stanovaného množství. Připravované nařízení počítá se snížením stávající hodnoty pro kyanidy v odpadech z 500 kilogramů za rok na 50 kilogramů za rok. Ministerstvo životního prostředí vyšlo ze studie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, podle které bylo v roce 2020 nahlášeno do registru 14 300 kilogramů kyanidů, z toho 2 501 kilogramů tvořily úniky do vod, 5 087 kilogramů přenosy v odpadních vodách a 6 712 kg přenosy v odpadech.

Ministerstvo předpokládá, že po vydání nařízení vznikne povinnost ohlašovat přenos kyanidů v odpadech u maximálně deseti až 15 firem. V současné době ohlašuje přenos kyanidů v odpadech šest významných provozovatelů, uvedlo.

Kyanidy jsou ve vodě velice dobře rozpustné, působí toxicky prakticky okamžitě. Ve vodním prostředí se rychle rozkládají. Poločas rozkladu je asi 15 dnů, kdy se volné kyanidy mění na kyanovodík a ten postupně vytěkává.

Chystané nařízení obsahuje také zařazení takzvaných perfluoralkylovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech. Jedná se o látky, které se používají při výrobě textilu, v potravinářství, při výrobě polovodičů, elektronického a fotografického vybavení, v mazivech, barvách a kosmetice.

