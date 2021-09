Francie a Británie se opět přou kvůli rybolovu v Lamanšském průlivu Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Francie a Británie se opět přou kvůli rybolovu v Lamanšském průlivu. Poté, co Londýn a britský ostrov Jersey zamítli vydat desítkám francouzských lodí licence umožňující lov ryb v jejich teritoriálních vodách, obvinila Francie Británii z politických her. Paříž navíc hrozí Londýnu možnou odvetou na úrovni Evropské unie, informovala dnes agentura Reuters. Den poté, co Británie oznámila, že schválila pouze 12 ze 47 žádostí o nové licence pro malá francouzská plavidla k rybolovu v britských vodách, úřady ostrova Jersey zamítly žádosti 75 francouzských plavidel působit v jeho vodách, uvedla agentura AP. Správa britského Jersey, jenž se nachází v Lamanšském průlivu jen dvě desítky kilometrů od francouzského pobřeží, přitom sama rozhoduje o tom, kdo smí lovit v tamních vodách. Zamítnuté žádosti o licence vyvolaly okamžitě hněv Paříže. "Tato rozhodnutí jsou zcela nepřijatelná a nepřípustná," prohlásil mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal, jenž zároveň zmínil potenciální "odvetná opatření" Evropské sedmadvacítky. Restrikce jsou podle něj v rozporu s pobrexitovou dohodou, kterou uzavřela EU s Británií. Kabinet proto hodlá řešení hledat společně s Evropskou komisí, dodal Attal. Dohoda umožňuje rybářům z EU nadále lovit v některých oblastech britských vod, pokud získají licenci, a tu mohou obdržet, pokud prokáží, že tam už dříve působili, poznamenala agentura AFP. Francouzská ministryně pro rybolov Annick Girardinová vzápětí prohlásila, že Paříž se ohledně případné odvety rozhodne v příštích 15 dnech. Sankce by se podle ní mohly týkat například energetického zásobování. "Francouzský rybolov by se neměl stát rukojmím Britů pro politické cíle," reagovala Girardinová. Británie uvedla, že je otevřena dalšímu jednání s nyní odmítnutými rybáři. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že nepředložili důkazy o své historii působení v těchto vodách, píše Reuters, podle něhož Spojené království udělilo licence celkem téměř 1700 lodím pro rybolov v pásmu 12 až 200 námořních mil od pobřeží a dalším 105 plavidlům povolení pro lov ryb v zóně šesti až 12 námořních mil. Agentury rovněž upřesnily, že úřady Jersey obdržely 170 žádostí o licence, přičemž vyhověly 64 lodím, dalších 31 jich dostalo dočasné povolení, aby rybáři měli více času na prokázání svého dřívějšího působení v tamních vodách. Dalších 47 lodí dostalo povolení už dříve. Plavidla, která licenci nedostala, musí vody kolem Jersey opustit do 30 dní. Rybolov a kontrola britských vod byly horkým tématem už při britském referendu o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. Britští rybáři nicméně od té doby obviňují vládu v Londýně z toho, že je hodila přes palubu, když umožnila lodím z jiných zemí nadále lovit v britských vodách, podotkl Reuters. Francie s Británií vedou spory ohledně rybaření po odchodu Spojeného království z EU delší dobu, situace se vyhrotila letos v květnu poté, co úřady ostrova Jersey zavedly nová pravidla pro udělování rybářských licencí. Paříž tehdy prohlásila, že tak učinily bez předchozího varování, a že jsou namířeny proti francouzským plavidlům. Desítky francouzských rybářských lodí se pak vydaly protestovat k přístavu St. Helier na Jersey, načež Londýn vyslal do oblasti vojenské lodě. K tomu se následně uchýlila i Paříž.

