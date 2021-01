Bangladéšan nesmí být deportován kvůli špatnému ovzduší, rozhodl francouzský soud

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | tomux / Flickr Odvolací soud v Bordeaux přihlédl ke skutečnosti, že léky, které muž užívá ve Francii, nejsou v Bangladéši dostupné a že zařízení, jež potřebuje kvůli svému onemocnění, mají v Bangladéši jen nemocnice. Funkce plic se mu ve Francii za několik let zlepšila.

Odvolací soud ve francouzském Bordeaux zrušil rozhodnutí o deportaci muže z Bangladéše, jeho právník poukazoval na to, že kvůli návratu do vlasti by muži hrozilo zhoršení astmatu, případně předčasná smrt. O rozsudku, který je zřejmě první svého druhu ve Francii, informuje na svých internetových stránkách britský The Guardian.

Kvalita ovzduší v Bangladéši je jedna z nejhorších na světě, koncentrace jemných prachových částic je tam šestkrát vyšší než maximum doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Odvolací soud v Bordeaux přihlédl ke skutečnosti, že léky, které muž užívá ve Francii, nejsou v Bangladéši dostupné a že zařízení, jež potřebuje kvůli svému onemocnění, mají v Bangladéši jen nemocnice. Funkce plic se mu ve Francii za několik let zlepšila.

"Z těchto všech důvodů soud rozhodl, že poslat mého klienta zpět do vlasti by znamenalo vystavit ho nebezpečí smrti," řekl Bangladéšanův právní zástupce Ludovic Rivière. Dodal, že otec jeho klienta zemřel v 54 letech kvůli astmatickému záchvatu.

Nyní 40letý muž se dostal do Francie v roce 2011 a usadil se v Toulouse. Našel si práci jako číšník a v roce 2015 dostal přechodné povolení k pobytu coby cizí státní příslušník vyžadující zdravotnické ošetření. Nicméně v roce 2017 lékařská komise při francouzském imigračním úřadu rozhodla, že jeho stav je "možné adekvátně léčit v Bangladéši" a o dva roky později prefektura v departementu Haute-Garonne vydala příkaz k jeho deportaci. Soud nižší instance loni v červnu příkaz zrušil s odůvodněním, že pro muže nejsou v Bangladéši k dispozici příslušné léky. Odvolací soud v Bordeaux šel o krok dál, když došel k závěru, že v potaz je třeba vzít i hledisko životního prostředí. Rivière uvedl, že pokud ví, je to poprvé, co soud přihlédl k tomuto kritériu.

