Francie chce uvalit vyšší daň na nejvíce znečišťující dopravní prostředky

Daň se dotkne především aut se spalovacím motorem a letadel.

Nová francouzská vláda chce zvýšit daň na nejvíce znečišťující dopravní prostředky. Dotkne se to především aut se spalovacím motorem a letadel. Francii, která podle premiéra Michela Barniera trpí "kolosálním zadlužením", by tím do státní pokladny za rok 2025 mělo přibýt 1,5 miliardy eur (37,9 miliardy Kč). Informoval o tom francouzský deník Le Figaro.V úterý večer vystoupil francouzský premiér poprvé před dolní komorou parlamentu, Národním shromážděním. V proslovu řekl, že Francie má dva hlavní dluhy - finanční a ekologický. Podle Le Figaro se ale zdá, že na oba našel jedno společné řešení. Státní rozpočet pro rok 2025 počítá se zpřísněním ekologických daní, zejména v dopravě. Snahou je nastartovat zelenější ekonomiku, řekl deníku vládní zdroj.

"Musíme se pokusit změnit náš daňový systém tak, aby byl ekologičtější... Musíme mít takový daňový systém, který nám umožní úspěšný přechod k ekologickému hospodářství," řekl stanici BFM TV ministr dopravy François Durovray.

V návrhu rozpočtového zákona se tak například počítá s přirážkou pro majitele vozidel se spalovacími motory. Daně se nevyhnou ani leteckému sektoru. Podle deníku Les Echos chce ministerstvo hospodářství a financí vybrat až miliardu eur (kolem 25 miliard Kč) na daních uvalených na leteckou dopravu. Šéf přední francouzské organizace pro leteckou dopravu už varoval cestující, že se to odrazí na ceně letenek.

