Francouzská ministryně sportu se vykoupala v Seině, aby dokázala je řeka připravená na olympijské hry

Promesse tenue ! 🏊



Avec @AHanquinquant, notre champion paralympique de triathlon, qui fêtait son rôle de porte-drapeau à Paris 2024 ! 🇫🇷 pic.twitter.com/SsJYaWwhSS — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) July 13, 2024

Francouzská ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová si dnes ráno vzala koupací čepici, oblékla neopren a vykoupala se v Seině. Do řeky protékající Paříží se ponořila aby dokázala, že dodržela svůj slib, že Seina bude do letních olympijských her tak čistá, aby se v ní mohlo plavat a soutěžit. Ministryni doprovázel vlajkonoš francouzské paralympijské výpravy triatlonista Alexis Hanquinquant, informovala stanice BFM TV."Je příjemná," volala ministryně na břeh pár okamžiků poté, co se do vody dostala nepříliš elegantním způsobem po klouzající náplavce. Pak se ještě natáhla ve vodě na záda, zatímco v pozadí plavaly kachny. "Je to krása, opravdové blaho, je to geniální," sdělila své dojmy novinářům na molu na břehu řeky, ve které podle ní voda měla 20 stupňů Celsia.

Ministryně se koupala v samém srdci města poblíž mostu Invalidů. Nedaleko od této lokality se během her, které v Paříži začnou 26. července, bude soutěžit v triatlonu a dálkovém plavání.

Oudéaová-Castéraová je první političkou, která se v Seině letos v rámci předolympijských slibů vykoupala. Za pár dní by se v řece měla smočit i starostka metropole Anne Hidalgová a dokázat takto čistotu řeky chtěl i prezident Emmanuel Macron.

Na pařížské radnici sklidil sportovní výkon ministryně posměch. Nebyla prý příliš elegantní, spíš spadla, sdělil AFP zdroj z radnice s dovětkem, že za pár dní už stejně Oudéaová-Castéraová nebude ministryní. Vládní tábor totiž minulou neděli skončil v předčasných parlamentních volbách druhý a premiér Gabriel Attal už nabídl demisi svého kabinetu.

