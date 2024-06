USA žádají EU o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Americká vláda žádá Evropskou komisi (EK) o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování. Dnes to napsal britský deník Financial Times (FT) . Odvolává se přitom na dopis amerického ministra zemědělství a ministryně obchodu, který z Washingtonu do Bruselu odešel 30. května. Zákaz dovozu podle administrativy prezidenta Joea Bidena poškodí americké výrobce.Ministryně obchodu Gina Raimondová a ministr zemědělství Tom Vilsack tvrdí, že nová legislativa pro americké producenty představuje "kritické výzvy".

"Z tohoto důvodu naléháme na Evropskou komisi, aby odložila implementaci této regulace a navazující vynucování postihů do doby, než se tyto výzvy vyřeší," píší američtí představitelé. Komise potvrdila, že dopis obdržela a má v plánu na něj reagovat.

Nařízení, které vejde v účinnost 30. prosince, se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení. Podle FT mají z legislativy obavy zejména američtí dřevaři. Ti zvažují přerušení vývozních smluv do zemí EU, protože nemohou prokázat, že jejich papír nepochází z odlesněné půdy.

Dovoz amerických dřevařských a lesnických produktů podle dat Komise pro mezinárodní obchod v roce 2022 dosáhl hodnoty 3,5 miliardy USD (81,3 miliardy Kč). Legislativa se může dotknout i papírových kapesníků nebo menstruačních produktů, protože Spojené státy celosvětově dodávají 85 procent buničiny používané v těchto výrobcích.

Právní předpis pro boj proti odlesňování Evropský parlament schválil 19. dubna loňského roku. Kromě dopadů produktů na odlesňování budou mít importéři povinnost zajistit, že při produkci nebyla narušena práva původních obyvatel. Orgány EU navíc dostanou pravomoc prostřednictvím satelitního sledování nebo analýzy DNA kontrolovat, odkud výrobky skutečně pocházejí. Protože jde o nařízení, může legislativa platit i bez implementace jednotlivými členskými státy.

